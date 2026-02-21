Duelo de espadas al estilo del siglo XVI: una representación de honor y destreza para celebrar a Pedro Menéndez de Avilés

"Se tiene muy poco conocimiento de lo que era entonces un verdadero duelo de espadachines". Eso dice Agustín Castejón, uno de los dos espadachines encargados de la representación de este viernes con motivo de la celebración del 507 cumpleaños de Pedro Menéndez de Avilés. La hicieron con "mucho cuidado y manteniendo un poco más de distancia de lo habitual, pues como hacían en el siglo XVI, no llevamos ningún tipo de protección", explica el espadachín.

Lo que la gente está acostumbrada a ver es la esgrima escénica: "Hay muchos tópicos sobre cómo eran estos enfrentamientos por culpa del cine del teatro, donde abunda la espectacularidad", afirma Castejón. Por eso, "no sabemos hacer esgrima escénica, nosotros lo que utilizamos es la verdadera destreza". Su compañero es José Antonio Vicario. Y "aunque llevamos atuendos que pertenecen un poco más al siglo XVII, demostramos cómo era un duelo en la época de Pedro Menéndez", aclara.

La historiadora Nieves Rico durante su intervención en las celebraciones del cumpleaños de Pedr Menéndez / M. Villamuza

Ambos son recreadores especialistas en la época del Barroco, "donde el honor y la honra eran lo más importante", añade Agustín Castejón. "La finalidad no era matar, sino arrebatar el arma. Al final eran caballeros cristianos y acabar con la vida de alguien era pecado", razona. También aclara que en esos años los duelos de espadachines no estaban permitidos, entonces quedaban en lugares a escondidas o en trastiendas en enfrentamientos "que no solían ser limpios".

Durante su representación, "un poco teatralizada y contando algunos detalles sobre la época", los espectadores pudieron contemplar cómo los espadachines se batieron a duelo con verdaderas espadas roperas, que pesan lo suyo, y junto a las dagas de mano izquierda típicas en el siglo XVI para apoyarse en el combate.

La entidad organizadora de las actividades por el cumpleaños de Pedro Menéndez de Avilés es la asociación Aunando Fronteras, cuyo objetivo es "fomentar y dar a conocer la figura de esta figura, pues sobre él se basa el hermanamiento de la ciudad de Avilés con la ciudad de San Agustín de la Florida, en Estados Unidos", puntualiza su presidenta, Beatriz Ayuso.

Noticias relacionadas

Desde Aunando Fronteras se han mostrado muy contentos por el gran interés de la gente por participar: "Son muchas las personas que nos han dicho que quieren venir". Se espera que sean más de un centenar quienes se acerquen a las actividades programadas para este fin de semana en la ciudad, pues "al tratarse de una consumición y no una cena, puede que llame mucho más la atención", asegura Ayuso sobre el formato 'tardeo' para el duelo de espadachines que presentaron este viernes, sin contar a "aquellos que se unan de manera telemática, ya que estaremos retransmitiendo las actividades en directo para que desde la asociación homóloga en San Agustín de la Florida, la 'Sister City Association', también puedan formar parte de esta celebración".