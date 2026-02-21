Estévez Mena ejecutará una nueva carretera en San Cristóbal
La suya fue la mejor oferta de las dos presentadas, por importe de 520.300 euros, lo que supondrá un ahorro del 15 por ciento respecto al precio de la licitación
M. M.
El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo la construcción de un nuevo camino vecinal en San Cristóbal y la conexión de la red de drenaje del velódromo municipal con un nuevo colector de saneamiento que recogerá la escorrentía superficial del velódromo y las aguas residuales y pluviales del ámbito del Real Club de Tenis de Avilés. Se trata de una obra que es continuidad de la consolidación del antiguo vertedero ejecutada hace unos años y que contribuirá a la mejora del entorno tanto medioambiental como de movilidad de vecinos y usuarios de la vía.
Construcciones Estévez Mena S. L. ejecutará la obra por 520.300 euros al ser la suya la mejor oferta de las dos presentadas lo que supondrá un ahorro del 15 por ciento respecto a la licitación. Desde la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Avilés ya se le ha requerido la presentación de la garantía y documentación correspondiente, paso previo a la formalización del contrato. El plazo de ejecución previsto es de seis meses.
Las obras supondrán la ejecución de un nuevo camino vecinal por el perímetro sur y este del antiguo vertedero que finaliza en la carretera municipal existente al norte del vertedero. Para el diseño de este nuevo camino se intenta asemejar lo máximo posible al existente.
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
- Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
- La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
- El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
- El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
- El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma
- Sorprendente hallazgo en una playa asturiana: localizan una veintena de aves muertas (y algunas de ellas proceden del norte de Europa)