Estévez Mena ejecutará una nueva carretera en San Cristóbal

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo la construcción de un nuevo camino vecinal en San Cristóbal y la conexión de la red de drenaje del velódromo municipal con un nuevo colector de saneamiento que recogerá la escorrentía superficial del velódromo y las aguas residuales y pluviales del ámbito del Real Club de Tenis de Avilés. Se trata de una obra que es continuidad de la consolidación del antiguo vertedero ejecutada hace unos años y que contribuirá a la mejora del entorno tanto medioambiental como de movilidad de vecinos y usuarios de la vía.

Construcciones Estévez Mena S. L. ejecutará la obra por 520.300 euros al ser la suya la mejor oferta de las dos presentadas lo que supondrá un ahorro del 15 por ciento respecto a la licitación. Desde la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Avilés ya se le ha requerido la presentación de la garantía y documentación correspondiente, paso previo a la formalización del contrato. El plazo de ejecución previsto es de seis meses.

Las obras supondrán la ejecución de un nuevo camino vecinal por el perímetro sur y este del antiguo vertedero que finaliza en la carretera municipal existente al norte del vertedero. Para el diseño de este nuevo camino se intenta asemejar lo máximo posible al existente.