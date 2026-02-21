Fallece Carlos Colubi, que fue director de Inmigración en Delegación de Gobierno con Trevín y padre del actual juez decano de Avilés
Durante su etapa política en activo ejerció como concejal de Recursos Humanos y Policía Local con el PSOE en Cudillero
C.J.
El mundo de la judicatura despide este sábado a Carlos Manuel Colubi Colubi, que falleció este viernes en Oviedo a los 79 años de edad. Fue funcionario jurídico del gobierno civil y ejerció con director de Trabajo e Inmigración durante la etapa de Antonio Trevín como delegado del gobierno.
Anteriormente había concurrido como noveno candidato en la lista electoral del PSOE de Cudillero, donde llegó a ser concejal de Recursos Humanos y Policía Local.
Hombre muy activo en las redes sociales, abandonó la primera línea política hace más de una década.
En 2022 recibió un homenaje del Colegio de Abogados de Oviedo por sus 40 años como miembro de esta institución, que en aquel momento sumaba ya 1.940 no ejercientes, entre ellos el propio Colubi.
Deja esposa, María Cristina Mier Morán y dos hijos, Cristina y Joaquín, que es juez decano de Avilés.
Sus cenizas serán recibidas este domingo, día 22 de febrero, a las tres y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Soto de Luiña, donde se celebrará el funeral por su eterno descanso, y, acto seguido, recibirán cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia.
