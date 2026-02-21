Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega el HUSA Express: viajes cada media hora, recorrido circular y paradas en "puntos neurálgicos" de Avilés

El bus lanzadera facilitará el transbordo desde 17 rutas de autobús urbanas e interurbanas así como cercanías, alta velocidad y media distancia ferroviaria

Acceso al HUSA por la Avenida San Agustín, ahora con carril bus.

Acceso al HUSA por la Avenida San Agustín, ahora con carril bus.

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Avilés contará a partir del próximo viernes, 27 de febrero, con una nueva línea de transporte público que comunicará el centro de la ciudad con el Hospital Universitario San Agustín (HUSA). La línea HUSA Express tendrá servicios cada media hora, entre las 07.30 y las 22.15 horas, y realizará un recorrido circular con paradas en los puntos neurálgicos del casco urbano para facilitar el transbordo desde 17 rutas de autobús urbanas e interurbanas, así como las cercanías, la alta velocidad y la media distancia ferroviaria.

El objetivo del Gobierno de Asturias, que ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento de Avilés en esta medida, es lograr que el transporte público gane usuarios para llegar al hospital, un punto clave que concentra una gran afluencia de personas. La nueva lanzadera mejorará la comunicación con el centro sanitario y ofrecerá la posibilidad de que los viajeros de otros trayectos puedan usarla "con un transbordo ágil y eficiente".

La puesta en marcha de esta ruta se alinea con la entrada en servicio, el próximo día 26, de la reordenación de la movilidad en el entorno del Hospital San Agustín, que ha financiado el Gobierno de Asturias con más de 1,5 millones de fondos europeos. Las obras que llegan en plena celebración del 50 aniversario del complejo sanitario se han centrado en crear un nuevo carril destinado exclusivamente a autobuses, que permitirá rebajar sustancialmente los tiempos de viaje.

Horarios y recorrido del HUSA Express

Horarios y recorrido del HUSA Express / G. R.

Intermodalidad y transbordo gratuito con CONECTA

La oferta exprés, que facilitará la conexión desde otros medios de transporte público, está incluida en las ventajas de la tarjeta CONECTA y, de hecho, el transbordo entre líneas validado con el billete único asturiano será gratuito.

El recorrido incluye las siguientes paradas:

  • Nuevo intercambiador de Los Telares (correspondencia con las líneas 1, 4, 5, 6, 17, 15, 16, 18, 37 y 38; cercanías, media distancia y alta velocidad).
  • Calle Muralla.
  • Intercambiador de Les Meanes/Las Meanas (correspondencia con las líneas 1, 5, 11, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 y 38).
  • Calle Francisco Orejas.
  • Avenida San Agustín.
  • HUSA.
  • Camín de los Heros, 4 (Colegio San Fernando).
  • Avenida San Agustín, 14.

El Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés trabajan de forma conjunta y continuada en la planificación de una movilidad que resulte más sostenible y eficiente para la ciudadanía. Así, ambas administraciones están afrontando la reordenación de líneas para ofrecer un mejor servicio y potenciar el uso del transporte público.

