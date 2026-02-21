Salenor 2026: corazón de la vanguardia gastronómica y del equipamiento del Norte

Los próximos 23, 24 y 25 de febrero (lunes, martes y miércoles), el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, de Avilés, se convertirá en el corazón de la industria alimentaria española. El Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte Salenor regresa a su cita bienal con una propuesta que fusiona empresa, técnica y alta cocina.

La industria de la alimentación en España, que ocupa la cuarta potencia en Europa, no es sólo uno de sus principales motores económicos, es una cultura en constante investigación y evolución. Con esa premisa, la Cámara Oficial de Comercio de Avilés organiza una nueva edición de Salenor, un Salón consolidado como el punto de encuentro imprescindible para más de 9.000 profesionales del sector.

Un reconocimiento a la excelencia cultural

En esta ocasión, el Salón no sólo destaca por la amplia presencia de lo mejor y más novedoso del sector, sino por un prestigio en alza, reconocido en los ámbitos social e institucional. La Fundación Grande Covián ha otorgado a Salenor el premio "Incorporación de la Gastronomía al Mundo Cultural", subrayando su labor esencial en la difusión de los valores y fortalezas de la industria alimentaria nacional. La Cámara agradece especialmente esta distinción por lo que supone de refrendo a una actividad que tiene en la organización de ferias y congresos uno de los principales baluartes.

La gran novedad de esta edición será el I Campeonato de Coctelería, que se suma a citas ya habituales como el XIII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón (CORJAMON) o la IV búsqueda del Mejor Bombón Artesano de Asturias.

Alimentos del Paraíso

Una edición más, Salenor será el punto de encuentro entre productores del sector agroalimentario asturiano con potenciales compradores del ámbito nacional y regional mediante reuniones encaminadas a abrir nuevos mercados. Esta acción se lleva a cabo gracias al apoyo del Gobierno del Principado, a través de la Dirección General de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural

Un elenco en neón que ilumina la alta cocina

Salenor ofrecerá demostraciones técnicas a cargo de grandes chefs y catas de productos. Es el caso del Show Cooking Alimentos del Paraíso y Guisanderas de Asturias, en el que la propietaria del Restaurante Casa Belarmino, Ramona Menéndez, ofrecerá una degustación de diversos productos amparados por la marca de calidad referencia en la región.

Entre las numerosas propuestas de la programación, destaca la clase magistral que ofrecerá el campeón de España de Pinchos y Tapas 2026, Luis Menéndez, chef de la Alalunga Taberna Marinera, de Gijón. Además, de la mano de la joven cocina con estrella Michelin del Kabo (Pamplona), vendrá Aaron Ortiz para hablar de su experiencia, la importancia de la mente y de la humildad, a través de tres de sus platos más emblemáticos. El público podrá ser testigo de una cocina de vanguardia con productos frescos y de toda la experiencia acumulada a pesar de su juventud, tanto en Mugaritz como en Buenos Aires.

Asturex abre una ventana a nuevos aromas

El salón acogerá tres sesiones de Show Cooking TastingAsturias organizadas por Asturex. La primera llevará por título "Producto asturiano, fuego nórdico", y correrá a cargo de Juan Bravo, del Bar Fuego (Dinamarca); la segunda, "Cuando el producto asturiano viaja a Copenhague", también con Juan Bravo, y la tercera, "Maridar para vender en Suecia", con Francisco Pérez, del Salmantinos (Suecia).

La merluza de la Rula de Avilés y sus múltiples posibilidades darán contenido a un show cooking con el cocinero Alejandro Villa del Restaurante Pandora, de Avilés. El chef pondrá en valor el pescado más capturado en las costas del norte. Un producto que presentará a través de tres elaboraciones, en colaboración con la marca de calidad Pescado de Confianza.

El evento será clausurado con la entrega del Galardón Salenor de la Cámara de Comercio, que este año premia la trayectoria del Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias. El Galardón tiene como objetivo reconocer a las personas, entidades o empresas que, gracias a su trabajo diario, contribuyen a promocionar, ensalzar y aportar innovación en la gastronomía y la iniciativa empresarial.

La concesión este Galardón al Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias se fundamenta en su destacada contribución a la proyección de la marca Asturias, asociada a la calidad, la autenticidad y el vínculo con el territorio.

Su labor resulta clave para el desarrollo socioeconómico del medio rural y para afrontar el reto demográfico. Además, el Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias desempeña un papel esencial en la defensa y las tradiciones de la cultura sidrera, al tiempo que impulsa el sector primario, promoviendo un modelo productivo sostenible, de calidad y profundamente arraigado en la identidad asturiana.