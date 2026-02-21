Tino Cuétara, uno de los dos concejales del PP de Gozón que ha pasado al Grupo Mixto: "Queremos lo mejor para el concejo"

"Tenemos un objetivo claro, velar por los intereses del concejo, tanto de Luanco como de sus parroquias. Llevamos unos años en los que se ha hecho muy poco o nada, queremos impulsar temas para hacer en Gozón". Tino Cuétara y Patricia Suárez han dado la sorpresa dentro del Ayuntamiento de Gozón tras la decisión de abandonar las filas del PP para pasar a ser concejales del Grupo Mixto. "Estar criticando al gobierno es contraproducente, son los vecinos los que pagan las consecuencias", señala Cuétara, que no descarta votar a favor de las medidas que presenten PSOE e IU "si son buenas". "Vamos a favor del concejo, no nos fijaremos en las siglas", asegura.

"Llevamos un año con una junta local nueva, pero a nosotros nos gusta trabajar de otra manera", detalla Cuétara. Uno de los puntos de conflicto entre estos dos concejales y el partido fueron los parques de baterías. El concejal gozoniego insiste en que quiere "que a los vecinos les llegue información veraz y clara". "Quiero que sepan que son estos parques, que conozcan la reglamentación regional y nuestro plan de ordenación urbana. Ahora mismo hay mucha información, pero esta es interesada. Lucharemos desde dentro del Ayuntamiento para conseguirlo", detalla el edil, que piensa en pedir un acto en la Casa de Cultura, "con técnicos independientes", para abordar este asunto. Este tema, los parques de baterías, fue la gota que colmó el vaso, según fuentes del partido.

Los populares plantearon solicitar un pleno extraordinario acerca de la instalación de parques de baterías en el concejo, pero estos dos ediles, ahora en el grupo mixto, no respaldaron esa iniciativa de sus compañeros, saltándose la disciplina de partido.

Noticias relacionadas

Aun así, Cuétara asegura que la relación con los concejales del PP de Gozón "está perfecta". "Ahora estoy viendo cosas que no están saliendo como nos gustaría, pero el respeto va por encima de todo", zanja el concejal que, durante este mandato, llegó a ocupar hasta en dos ocasiones el puesto de portavoz municipal. La primera de ellas fue tras la renuncia, por motivos laborales, de Ramón Braña, aunque tras un año decidió no seguir con dicha responsabilidad. La situación provocó que el resto de concejales del PP tuvieran que decidir quién ocuparía el puesto hasta final de mandato, y por votación fue elegido Cristino González. Sin embargo, González, alegando «motivos personales», dejó tanto la portavocía como su puesto como concejal el pasado mes de septiembre. Su sustituto fue Cuétara, quien había renunciado a la portavocía con anterioridad y quien ahora, definitivamente, abandona la disciplina popular.