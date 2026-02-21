Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
instagramlinkedin

Trova y juego floral por el cumpleaños de Pedro Menéndez

Trova y juego floral por el cumpleaños de Pedro Menéndez | A. F.

Trova y juego floral por el cumpleaños de Pedro Menéndez | A. F.

Los actos conmemorativos por el 507 cumpleaños de Pedro Menéndez, almirante avilesino que, entre otras gestas, fundó San Agustín (St. Augustine) en la Florida el 8 de septiembre de 1565, culminaron ayer tras dos días de actividad. Hubo trova dedicada al marino –a cargo de Jorge Valdés y Cani Vidal–, juego floral poético con Rufino García y Benjamín Iglesias y una representación del parlamento de Pedro Menéndez a la villa de Avilés interpretado por Fran Roldán. La jornada finalizó con música, con la actuación del grupo "Serendengue". En la imagen, un momento del recital formato "tardeo" en homenaje a Pedro Menéndez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  2. Avilés se queda (otra vez) sin uno de sus grandes festivales de música
  3. Los ganadores del Descenso de Galiana hacen balance: 'Ha ido todo de diez
  4. La recreación de un barrio obrero con portales, bomberos, policías y hasta la morosa de la comunidad, gana en el desfile de Antroxu de Avilés
  5. El proyecto de Indra para Baterías, en riesgo de salida de Avilés por las 'presiones' y la facilidad para su expansión en Castilla y León
  6. El Desfile de Galiana de Avilés afronta sus horas clave: 'Hay gente que podría estar trabajando en las fallas de Valencia
  7. El Descenso de Galiana EN DIRECTO: Avilés vibra en el día grande del Antroxu con 35 artilugios surcando un "mar" de 40.000 litros de espuma
  8. Sorprendente hallazgo en una playa asturiana: localizan una veintena de aves muertas (y algunas de ellas proceden del norte de Europa)

El Llar, una casería que se convirtió en teatro hace 25 años en Corvera

Pasión, fuerza, perseverancia y en los últimos tiempos un punto de amargura: así son las solitarias (y duras) noches en Asturias de los anguleros del Nalón

Pasión, fuerza, perseverancia y en los últimos tiempos un punto de amargura: así son las solitarias (y duras) noches en Asturias de los anguleros del Nalón

Una startup del polo avilesino de I+D, entre las cien más innovadoras del país

Una startup del polo avilesino de I+D, entre las cien más innovadoras del país

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés - Real Madrid Castilla de Primera Federación (0-1)

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés - Real Madrid Castilla de Primera Federación (0-1)

Trova y juego floral por el cumpleaños de Pedro Menéndez

Duelo de espadas al estilo del siglo XVI: una representación de honor y destreza para celebrar a Pedro Menéndez de Avilés

Duelo de espadas al estilo del siglo XVI: una representación de honor y destreza para celebrar a Pedro Menéndez de Avilés

Estévez Mena ejecutará una nueva carretera en San Cristóbal

Estévez Mena ejecutará una nueva carretera en San Cristóbal

Tino Cuétara, uno de los dos concejales del PP de Gozón que ha pasado al Grupo Mixto: "Queremos lo mejor para el concejo"

Tino Cuétara, uno de los dos concejales del PP de Gozón que ha pasado al Grupo Mixto: "Queremos lo mejor para el concejo"
Tracking Pixel Contents