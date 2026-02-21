Trova y juego floral por el cumpleaños de Pedro Menéndez

Los actos conmemorativos por el 507 cumpleaños de Pedro Menéndez, almirante avilesino que, entre otras gestas, fundó San Agustín (St. Augustine) en la Florida el 8 de septiembre de 1565, culminaron ayer tras dos días de actividad. Hubo trova dedicada al marino –a cargo de Jorge Valdés y Cani Vidal–, juego floral poético con Rufino García y Benjamín Iglesias y una representación del parlamento de Pedro Menéndez a la villa de Avilés interpretado por Fran Roldán. La jornada finalizó con música, con la actuación del grupo "Serendengue". En la imagen, un momento del recital formato "tardeo" en homenaje a Pedro Menéndez.