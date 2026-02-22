Álvaro Queipo, sobre la situación del PP en Gozón tras la salida de dos ediles al grupo mixto: "Nos repondremos"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha agradecido hoy en Avilés el respaldo de su formación a su candidatura para el próximo año -en referencia al apoyo expreso del Secretario General del PP, Miguel Tellado este sábado en Oviedo- y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para ofrecer a los asturianos “la alternativa que merecen”.

Queipo, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de participar en la carrera Galbán en la ciudad, ha subrayado que el apoyo recibido “no cambia nada” en su hoja de ruta política y que su objetivo sigue siendo claro: “Estoy trabajando para darle a Asturias la alternativa que merece y que la calle nos está reclamando. En los próximos meses seguiré construyendo esa alternativa, para que la gente confíe en que el Partido Popular es la alternativa natural de gobierno”.

El dirigente popular ha sido crítico con la situación del Ejecutivo autonómico que lidera Adrián Barbón, al que ha calificado de “desgobierno”. Según Queipo, “estamos viendo en estas últimas semanas a dos socios que, dentro del mismo Gobierno, se denuncian uno al otro y están constantemente a la gresca”, y ha añadido que el PSOE “se ha quedado sin proyecto y sin ideas para Asturias desde hace mucho tiempo”.

En este sentido, ha señalado que el reto que asume tras el respaldo de su partido “no es una cuestión de interés personal, sino de necesidad para Asturias”, una responsabilidad que, ha afirmado, afronta “con mucha seriedad y responsabilidad”.

Situación en Gozón

Preguntado por la situación en el municipio de Gozón y el paso de dos ediles populares al grupo mixto, Queipo ha explicado que esta próxima semana se celebrará una reunión en la localidad, a la que asistirá la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza, para analizar el contexto y tomar las decisiones oportunas.

El presidente del PP asturiano ha enmarcado lo sucedido en “una cuestión personal entre los propios compañeros” y ha restado dramatismo a la situación: “Estas cosas pasan en las mejores familias. Nosotros nos repondremos y seguiremos trabajando”.

Noticias relacionadas

Queipo ha concluido reiterando su compromiso con Asturias y con la construcción de un proyecto político sólido que devuelva estabilidad y ambición al Gobierno del Principado.