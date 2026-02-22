Avilés será desde este lunes capital gastronómica del Norte de España con la inauguración del Salón de la Alimentación: chefs, críticos, catas, demostraciones, concursos y profesionales del más alto nivel

El Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte de España, Salenor, que se celebra este lunes y martes en Avilés convertirá a la ciudad en capital gastronómica del Norte. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés inaugura este mediodía la cita, que se celebra un año más en el pabellón de La Magdalena.

Las anteriores ediciones han situado a esta cita ya asentada en el calendario de reuniones profesionales en la ciudad como un referente del sector alimentario y del equipamiento, convirtiéndose en el punto de encuentro de proveedores y clientes de toda España. En estos días se esperan que pasen una 9.000 personas por Salenor, entre profesionales y clientes su volumen de negocio, y promoción avalan su condición de referente en el Norte de España.

Esta edición acogerá el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, y la IV edición del concurso Mejor Bombón Artesano de Asturias, además de un amplio programa de actividades, como demostraciones o catas. Igualmente, se procederá a una nueva entrega del galardón Salenor con el que se clausura el salón, reconociendo a profesionales o entidades que hayan sobresalido por su trayectoria en el sector, y que en esta ocasión ha recaído en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) "Sidra de Asturias".

Entre otros muchos, uno de los objetivos de Salenor y de la Cámara de Avilés es difundir el valor de las empresas del sector, pero también de sus profesionales. Por ese motivo, el salón contará con destacados chefs, críticos y, en general, profesionales del más alto nivel. Sin ir más lejos esta tarde se celebrará un coloquio sobre "Cómo lograr triunfar en un concurso gastronómico" en el que participarán mujeres triunfadoras que han logrado ganar en más de una ocasión alguno de los certámenes más prestigiosos de la región. Una de ellas es Joaquina Rodríguez, de Casa Chema, es la única persona que ha ganado dos veces "La Mejor Fabada del Mundo", a lo que hay que sumar un premio nacional "En busca del mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP". Le acompañará Cristina Rey, delrestaurante La Gitana, se ha alzado con el primer premio en "La Callada por respuesta", y Pilar Meana, de La Cantina de Villalegre, que ha ganado la mejor fabada, los mejores callos y la mejor fideuá.