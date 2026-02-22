Gozón prepara una nueva edición del Festival de la Marañuela
El precio de venta tanto de los bollos como de las marañuelas será de 5 euros para las bolsas de media docena y de 9 euros para la docena
M. O.
El Ayuntamiento de Gozón organiza los días 2, 3, 4 y 5 de abril el XXXVI Festival de la Marañuela, en el que podrán participar todas las agrupaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Concejo, con un máximo de 8 participantes por entidad. Según las normas del certamen sólo se podrán vender marañuelas y bollos en los puestos habilitados al efecto, quedando terminantemente prohibida la venta de otros productos. Ambos tipos deberán venderse únicamente en bolsas de media docena (6 unidades) y en bolsas de una docena (12 unidades).
Podrán venderse también bolsas con marañuelas más pequeñas (aproximadamente de peso la mitad de una grande) en bolsas de media docena y en bolsas de una docena y media. El peso aproximado de la marañuela deberá ser entre 40-50 gramos.
El precio de venta tanto de los bollos como de las marañuelas será de 5 euros para las bolsas de media docena y de 9 euros para la docena. Además, cada asociación identificará los productos con una etiqueta que deberá contener el nombre de la entidad que la elabora y los ingredientes con los que se ha realizado.
