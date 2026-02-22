Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gozón prepara una nueva edición del Festival de la Marañuela

El precio de venta tanto de los bollos como de las marañuelas será de 5 euros para las bolsas de media docena y de 9 euros para la docena

EN IMÁGENES: El Festival de la marañuela en Luanco

EN IMÁGENES: El Festival de la marañuela en Luanco / Irma Collín

M. O.

Luanco

El Ayuntamiento de Gozón organiza los días 2, 3, 4 y 5 de abril el XXXVI Festival de la Marañuela, en el que podrán participar todas las agrupaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Concejo, con un máximo de 8 participantes por entidad. Según las normas del certamen sólo se podrán vender marañuelas y bollos en los puestos habilitados al efecto, quedando terminantemente prohibida la venta de otros productos. Ambos tipos deberán venderse únicamente en bolsas de media docena (6 unidades) y en bolsas de una docena (12 unidades).

Podrán venderse también bolsas con marañuelas más pequeñas (aproximadamente de peso la mitad de una grande) en bolsas de media docena y en bolsas de una docena y media. El peso aproximado de la marañuela deberá ser entre 40-50 gramos.

El precio de venta tanto de los bollos como de las marañuelas será de 5 euros para las bolsas de media docena y de 9 euros para la docena. Además, cada asociación identificará los productos con una etiqueta que deberá contener el nombre de la entidad que la elabora y los ingredientes con los que se ha realizado.

IU de Avilés respalda la protesta de los estibadores

Los anguleros David González y José Luis Suárez Areces, desde los 14 años pescando en el río: "Es nuestra vida, lo llevamos dentro"

Gozón prepara una nueva edición del Festival de la Marañuela

El paro bajó en enero un 3% en la comarca avilesina, pero se impone la temporalidad

Pixán regresa a Corvera medio siglo después y emociona con su "Música para la poesía"

Nace en Avilés un proyecto pionero de construcción: "Asturias Factory HUB", para dar respuesta a la falta de vivienda
