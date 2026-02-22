Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU de Avilés respalda la protesta de los estibadores

Los 41 profesionales iniciaron la pasada semana el calendario de huelga, que afectaba inicialmente a diez jornadas y que ahora se prolongará, como mínimo, hasta el próximo 15 de marzo

Izquierda Unida de Avilés mantendrá esta tarde un encuentro con representantes sindicales del colectivo de estibadores que estos días están en movilizaciones por la eliminación del Centro Portuario de Empleo (CPE).

El pasado lunes, la concejala Ana Solís y la secretaria de organización, Llarina González, ya asistieron a la primera convocatoria de movilizaciones de los estibadores y quedaron para hoy tener una reunión con ellos para conocer de primera mano sus reivindicaciones.

Los 41 estibadores iniciaron la pasada semana el calendario de huelga, que afectaba inicialmente a diez jornadas y que ahora se prolongará, como mínimo, hasta el próximo 15 de marzo. Exigen el mantenimiento del Centro Portuario de Empleo , al tratarse de un problema "internacional que está teniendo mucho calado".

