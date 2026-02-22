Marea naranja con la carrera Galbán de Avilés en apoyo a la investigación contra el cáncer infantil, para que "los niños podemos seguir aprendiendo, soñando y viviendo"

Una marcha solidaria por "más investigación para más vida" y que los niños "podemos seguir aprendiendo, soñando y viviendo". La Carrera de Galbán ha reunido a miles de personas en la Comarca de Avilés para "dar visibilidad a un problema que, aunque igual no nos toque de primera mano, muchas familias sufren y es necesario ayudar", así lo explicó Marta María Egido, que fue su primera participación en esta causa solidaria contra el cáncer infantil.

Contar con un evento como este "es una forma perfecta para apoyar a las familias que pasan por una situación complicada", contó Isabel García en Avilés, quien acudía bien acompañada para aportar su "pequeño grano de arena". Y es que cada participación cuenta, pues desde la organización del evento en Avilés, la coordinadora, Verónica Álvarez, cuenta que "cada vez más gente participa en este evento. En la primera edición recaudamos 20.000 euros y en la pasada, que fue la séptima, llegamos a los 200.000 euros".

Ella es además de coordinadora del evento, es madre de un niño con cáncer. Su nombre es Yassine Laourigua y fue él quien se encargó del discurso a favor de "la atención global que necesitan los menores con cáncer y sus familias a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, atendiendo no solo a los aspectos médicos, sino también a los emocionales, sociales y familiares". Con sus palabras, transmitió "esperanza" y pidió "más investigación para más vida, porque cada niño se merece estar donde estoy hoy, jugando, aprendiendo, soñando y viviendo".

EN IMÁGENES: Más de 3.000 participantes en la carrera Galbán de Avilés / Mara Villamuza

Por eso, los avilesinos se unieron para "ser solidarios y colaborar con la causa", cuenta Noelia López. Ella y sus amigas llevan participando desde el principio, hace 8 años: "Sirve como excusa para reunirnos todas y salir a comer, nos juntamos y pasamos un rato juntas". Además, "cada año vamos cambiando de concejo, ya que cada una es de una parte diferente de Asturias".

La marcha solidaria Corre con Galbán sirve para "fomentar el deporte y la salud", asegura Marina Fernández, que se apuntó también por primera vez a esta causa. Pero, sin duda alguna, si algo destaca es poder "dar visibilidad a algo tan importante como es la investigación contra el cáncer infantil". Lo importante es "ser solidarios y apoyar de alguna manera para que se pueda ayudar todo lo posible", comenta Mati Fernández.

Eventos como estos son primordiales, pues así se recauda lo necesario para investigar: "Es muchísimo dinero para poder investigar. Por eso, aunque ahora no estemos en esa situación, nunca se sabe si en el futuro nosotras seamos las que necesitemos la ayuda", razona Isabel García, quien lleva participando "muchos años seguidos".

En Avilés la participación ha sido de alrededor de 3.100 personas: "Se te eriza la piel al ver lo solidaria que puede llegar a ser la gente", cuenta la coordinadora Verónica García. En Corvera la participación ha llegado a las 900, formando una marea naranja por las calles de Las Vegas, que también se extendió por los demás concejos de la Comarca, Gozón, Castrillón y Soto del Barco, con el objetivo de que "haya más investigación, imprescindible para que cada vez haya más porcentaje de curación".