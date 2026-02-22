El pez grande no se come al chico en el Puerto de Avilés: la optimización de espacios abre paso a las pequeñas empresas

La optimización del espacio portuario para maximizar la capacidad de almacenamiento y la eficiencia operativa suma en el Puerto de Avilés varios casos recientes de éxito donde, además, se ha logrado recuperar rincones poco aprovechados de los muelles o que habían vivido un crecimiento no planificado en otras épocas. Sucede en ambas márgenes de la ría, indica el director de la Autoridad Portuaria, Ramón Muñoz-Calero. "En la izquierda, en la zona donde el puerto creció históricamente, estamos en un proceso de aglutinación de espacios sin uso para recuperar casi 30.000 metros cuadrados, que es prácticamente lo que hemos logrado con el relleno del muelle de Valliniello, en la margen derecha", explica.

Y eso se ha conseguido no solo a base de consolidar y aglutinar zonas baldías sino también mediante la búsqueda de nuevos concesionarios. Es el caso de Fertinagro, recuerda Muñoz-Calero sobre la empresa que ha solicitado una concesión sobre 60.000 metros cuadrados en la zona del playón de Raíces para la construcción y explotación de una planta de fertilizantes sostenibles. "Estamos ultimando ya los pasos procedimentales establecidos en la ley", subraya el director de la Autoridad Portuaria sobre los avances con esa concesión.

Acompañar en el crecimiento

El de Avilés, abunda Ramón Muñoz-Calero, es un puerto que se caracterizó siempre "por ser muy cercano al cliente y a muchos clientes, porque tenemos multitud de mercancías que necesitan del puerto y lo van a necesitar igual a los próximos años". En este punto precisa que los suyos no son todos grandes clientes: "Hay otros pequeños que mueven igual un barco al año, pero que están asentados en Avilés y necesitan de nuestros muelles. Y a ese cliente hay que mantenerlo también", indica sobre las prioridades de un puerto donde el pez grande no se come al chico.

"Nuestros espacios se van consumiendo y necesitamos para compensarlo, bien liberando otras zonas o ampliando las que hay para que los clientes que van creciendo tengan donde ubicarse, sin necesidad de echar a otros, porque no podemos expulsar a nadie, tenemos que seguir con los clientes que están ahora y dando posibilidad de crecimiento a los que están en expansión, sin olvidar la incorporación de otros nuevos", especifica sobre la estrategia de futuro para los muelles avilesinos.

La agenda comercial del Puerto prioriza generar más riqueza para el entorno y eso solo se consigue con superficie a disposición de las empresas. "Ahora mismo está todo ya ocupado o bajo pedido, pero ya hay manifestaciones de interés y de intenciones de ocupar todo lo que tenemos ahora liberado para poner en el mercado bajo concesión", aclara sobre la realidad de un puerto de ría sin más espacios para crecer, aseguran sus gestores, que ya los de tierra adentro.

A los clientes naturales, las grandes corporaciones que han crecido al pie de los muelles como Asturfeito, Idesa, o Windar reconocen que les están "encajando" casi en cualquier resquicio disponible. A Asturfeito le acaban de dar la concesión, –"que estamos muy ilusionados con ella", dice Muñoz- Calero–, en una zona que hasta hace bien era poco menos que un rincón lleno de escombros, "y lo tenemos revalorizando esa zona porque no tenía otra", precisa el director de la Autoridad Portuaria.

Flexibilidad y adaptación

Muñoz-Calero expone así la que considera que es una de las fortalezas de Avilés: "La potencia de este puerto es que estamos disponibles y dispuestos a todos nuestros clientes. En un momento en el que uno puede tener una época un poco más baja de tráficos y de movimientos de mercancía en general [caso de Windar], aparece otro que se dedica a otra cosa, que puede tener incluso alguna naturaleza similar, pero que son proyectos diferentes y es el que lo ocupa la superficie del anterior". Según Muñoz-Calero, la bondad de las instalaciones portuarias de Avilés es que son flexibles: "Nos adaptamos, precisamente, a la industria que conforma nuestro entorno y que es, incluso, una industria que ya está incorporada al puerto".

El desarrollo de la futura fábrica de Windar en las antiguas naves de Alcoa se considera que condicionará todos los desarrollos futuros en la zona de Valliniello. Pese a las vicisitudes que atraviesa el sector, desde la Autoridad Portuaria estiman que en 2028 esa planta pueda estar ya a plena producción. Calculan que un par de años podrán comenzar a producir allí y consolidar su posición. "Son los números iniciales de la concesión", concreta Muñoz-Calero, quien aclara, no obstante, que en el Puerto viven tanto de los movimientos de mercancías como de la ocupación de los suelos, "están vinculados entre sí", concluye.