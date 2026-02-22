Los primeros latidos del Hospital San Agustín a ojos de sus pioneros: "Al principio lo único que hacíamos era abrir cajas y colocar"

José Carlos Soler vive en Oviedo. Hace medio siglo también. Entonces viajaba cada día al Hospital Universitario San Agustín, entonces residencia, en un coche con unos cuantos compañeros más. No estaba construida la Y, que se inauguró meses después. “Teníamos que ir por la vieja y tardábamos un buen rato. Una vez inaugurada la autopista reducimos el tiempo de viaje a unos veinticinco minutos”, recuerda Soler, que en su currículo suma igual sin ser consciente 50 años de dos grandes hitos asturianos: la autopista, y el San Agustín.

En el siguiente reportaje, LA NUEVA ESPAÑA recoge los testimonios de algunos de los “padres” y “madres” del complejo sanitario avilesino.

Este cartagenero vecino de Oviedo y entonces imberbe decidió que quería ser médico, aunque soñaba con la Ingeniería de Minas. El resultado fue un especialista en Radiodiagnóstico que, en 1975, con el hospital aún en obras, ocupó su plaza como jefe de servicio con nombramiento oficial. “Al principio lo único que hacíamos era abrir cajas y colocar”, recordaba estos días atrás. El de “rayos” fue un servicio “discreto, lo más clásico de lo clásico, radiografías y ya”. “Poco a poco, inaugurado el Hospital en 1976, fuimos ampliando salas radiológicas e implementando nuevos equipos”, precisa. El San Agustín fue pionero en Asturias en el “screening” de mama, que es como se llama a las pruebas de imagen para el diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Luego vinieron las ecografías, el escáner y más recientemente la resonancia… Ahora Radiodiagnóstico merece capítulo aparte en cuanto a aparataje y número de pruebas anuales.

“Éramos muy jóvenes en aquellos comienzos. Y las enfermeras también muy jóvenes. Fuimos creando una auténtica familia, nos ayudábamos todos. Aquella primera época fue muy bonita. Luego el hospital se fue haciendo grande y ahora es más funcional y menos familiar”, dice Soler.

María Teresa Rodríguez Guadaño, en Medicina Interna

María Teresa Rodríguez Guadaño fue otra de las profesionales que llegó a aquella pequeña residencia. Médico adjunto de Medicina Interna, la especialista, que venía de ejercer como médico de empresa en Ensidesa, comenzó a trabajar en el San Agustín antes, incluso, de que el centro abriera sus puertas de forma oficial. “Éramos cuatro en Medina Interna, cuatro tal cual. Me encontré unos compañeros encantadores”, dice esta mujer que nunca abandonó el Hospital hasta su jubilación. La mayoría de aquella época colgaron la bata alrededor de 2016, coincidiendo con el 40.º aniversario del complejo sanitario.

Gerardo Casares, corazón del Hospital

Colocó cajas también en el hospital el cardiólogo Gerardo Casares, que un septiembre de 1975 ocupó su plaza. Y es que el San Agustín comenzó a funcionar como tal en mayo de 1976 con tres especialidades: Obstetricia, Pediatría y Urgencias. Luego se sumó Medicina Interna y, poco a poco, las demás. “Entonces éramos muy pocos, y ahora hay mucho personal. El cambio es absoluto”, comenta este “padre” del San Agustín, que valora la evolución tecnológica del centro. Entre todos hombres y mujeres que dieron forma al San Agustín tuvieron que demostrar que el de Avilés era un hospital útil y que aquí se hacía “buena medicina”.

Daniel Hernández Vaquero, traumatólogo

Daniel Hernández Vaquero es un traumatólogo que aterrizó en el San Agustín cuando no existía este servicio. Era también el año 1975. Cosas del destino, Vaquero fue, de aquellos chavales del setenta, el último en colgar la bata: se jubiló en 2018. En aquel hospital comenzaron a trabajar unos veinte médicos que, curiosamente, provenían, en un alto porcentaje, de otras regiones o ciudades. “Esto era así porque la estructura médica de Avilés estaba configurada alrededor del Hospital de Caridad, del Hospitalillo de Ensidesa y de la clínica de la Cruz Roja. La llegada de un grupo de médicos jóvenes alteraba y hasta incomodaba una situación que se había conformado con el cambio que sufrió Avilés con la llegada de la gran industria”, recuerda Vaquero. Para este especialista uno de los grandes hitos del centro fue su ampliación: “Esta obra fue fruto del empeño de una gran gerente”, precisa. “Otro gran momento fue cuando llegaron los primeros residentes, jóvenes médicos en formación, que han ido ocupando plazas de otros hospitales dentro y fuera de Asturias, llevando el nombre de la ciudad y de su hospital hacia otras latitudes”, agrega. El San Agustín es universitario desde 2015.

Eulogio Palacio, Siro Pérez, Jorge Barreiro, cirugía...

Siro Pérez cirujano, también dejó su sello escrito en el complejo sanitario avilesino, donde pasó consulta durante 38 años. Fue pionero, tanto que el área de Cirugía la estrenaron él y el doctor Eulogio Palacio en 1975; luego llegaron Manuel Devesa y así hasta 38 cirujanos. Siro Pérez, especialista en cirugía de cáncer de mama, realizó la primera intervención de estas características en octubre de 1976, como relataba en este diario hace ya unos años. La primera mujer a la que operó se llamaba Carmen... y la última también.

De Cirugía quien aprecia también los cambios es José Ignacio Jorge Barreiro, que si bien no llegó al hospital antes que nadie sí estuvo muchos años y desde 1978. “Entonces le faltaban muchísimas cosas, y lo he visto crecer para bien. Sobre todo, teniendo tan cerca el HUCA, en Oviedo, que se lleva muchos recursos. Este hospital creció bien, sobre todo gracias a muchos profesionales que hicieron mucho por él, para que ofreciera la calidad que merece la gente del área sanitaria”, asegura.

Jorge Barreiro lleva años jubilado, pero sigue en el candil. Mantiene relación con colegas de profesión, algunos en activo, y también con algunos pacientes. De muchos guardas anécdotas, pero tiene una en el corazón: “Una paciente oncológica que escribió una carta que recibió después de fallecida, “Al doctor Jorge, desde el cielo”. Me hace llorar aún”, confiesa.

A su juicio, el área quirúrgica del San Agustín precisa de una remodelación completa. Entre otras cosas, tal vez, para meter al Da Vinci entre sus paredes. “Para tener robot hay que tener espacio”, explica este médico que inauguró un Hospital con cirugía manual y se despidió con laparoscópica.

Rivas, en Digestivo

Laureano López Rivas llegó al San Agustín también en 1978. Mayo. Recuerda a la perfección aquellos primeros años. “No fueron fáciles. Hubo bastante oposición de un sector de médicos contra este hospital, hubo una confrontación palpable. Hubo cierta oposición”, señala. La mayoría de los jóvenes de aquel 1976 que entraban a trabajar al HUSA contaban con el MIR, entonces tan primerizo como el San Agustín.

“Faltaban muchos servicios, muchas cosas. Incluso faltaba persona de seguridad, con lo cual, en las guardias, sobre todo, había muchos conflictos”, reconoce. Y habla como sus colegas de aquella “familia” que fue el San Agustín. “Nos llevábamos muy bien, las guardias se llevaban mejor, tal vez porque no había la presión asistencial que hay hoy”, añade. Pioneros también fueron los profesionales de Digestivo del San Agustín con el "screening" (prueba para el diagnóstico precoz) del cáncer de colon.

Enfermería, investigación, calidad y evidencia científica

María Jesús Rossell entró en el San Agustín cuando las puertas estaban en obras. Sabe también qué es innovar. Porque Enfermería, en Avilés, siempre ha escrito su historia en un capítulo aparte desde la investigación y la evidencia científica. Tanto es así que en Avilés hubo Escuela de Enfermería, dos promociones, de 1977 a 1983.

Anestesiología

En Avilés despuntó también un joven anestesista aquel 1978, cuando Javier Portilla se sumó al equipo como jefe del servicio de Anestesiología. El nombre de este especialista está asociado a algunos de los hitos más importantes del centro, ya que fue el primer anestesista de Asturias que empezó a hacer partos con epidural, pese a las dificultades. Implantó también la primera consulta de anestesia de Asturias y fue pionero en la llamada cirugía sin sangre.

Todos ellos y ellas, y otros muchos, fueron los primeros latidos del San Agustín: hoy son la memoria viva de quienes lo vieron nacer hace 50 años en Avilés.