San Juan de la Arena Sí denuncia una situación reiterada de apagones en el pueblo y pide respuestas al gobierno de Soto del Barco
El gobierno local descarta que se produzcan cortes reiterados y aclaran que la última avería en el alumbrado público se resolvió en cuatro minutos, este sábado
M. O.
San Juan de la Arena Sí han denunciado la situación que "se está viviendo en San Juan de la Arena ante los apagones diarios en distintas calles del pueblo desde hace más de una semana". Han trasladado la preocupación y el malestar de los vecinos tras "cortes reiterados que afectan al alumbrado público que generan inseguridad, molestias y una situación de abandono que ya resulta insostenible".
La formación se queja de que "cada día se repite la misma escena con calles oscuras y vecinos preguntándose qué está ocurriendo". Por eso piden explicaciones al Ayuntamiento de Soto del Barco: "Queremos que el equipo de gobierno de la Candidatura Independiente Concejo Soto del Barco informe con claridad, que explique las causas y que comunique qué medidas se están adoptando para resolver el problema de forma definitiva".
Asimismo, afirman que "la oscuridad que hay en el Ayuntamiento no puede convertirse en costumbre. Nos preguntamos qué está pasando para que tengamos que soportar día tras día esta situación. Lo verdaderamente preocupante no es solo el apagón, sino el silencio".
Cuatro minutos
Desde el gobierno local precisaron que la circunstancia de este sábado respondió a una avería puntural que se registró a las 22.30 horas y que quedó resulta cuatro minutos después, a las 22.34 horas. Asimismo añaden que "no es cierto" que existan cortes del suministro reiterados, pues el último fue a principios de mes.
