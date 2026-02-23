El albergue de animales de la comarca suma su primera baja: Grado sopesa salir del consorcio por el corto número de boxes para perros y porque no atenderá a gatos

Con "ilusión, alegría y alivio". Así afrontan el comienzo de las obras de construcción del nuevo Albergue de Animales en Candamo la gran mayoría de los ayuntamientos integrados en el Consorcio Albergue Refugio de Animales (ARA). Este "problema colectivo", según el presidente del ARA y concejal en Avilés Pelayo García, "se resolverá optimizando los costes que tenemos todos en cuanto a la gestión de los animales abandonados, además de responder con estándares de bienestar animal que nos obliga la normativa". Pero a pesar de las buenas noticias, el gobierno de Grado está pensando en echarse atrás: "Valoramos la posible salida del proyecto, pues nosotros ya contamos con nuestra propia protectora, Grao Animals", explica la concejala Cristina Coalla.

Aunque la decisión está aún pendiente de valoración, la edil asegura que "en el nuevo Albergue de Animales habría un corto número de boxes, por lo que solo nos corresponderían cinco perros para cada concejo y no atenderían a gatos, algo de lo que tendríamos que seguir ocupándonos desde el Consistorio".

Sin embargo, Grado es la única excepción. Desde Candamo, concejo que acogerá la nueva infraestructura, están convencidos de que se trata de "un proyecto muy importante, que permitirá dar acogida y refugio de manera adecuada y digna para los animales abandonados". Asimismo, su alcaldesa Marta Menéndez, pretende que sea "un motor y referente en la lucha contra el abandono, mediante visitas escolares y familiares. Es una inversión estratégica en bienestar, seguridad, educación y desarrollo comunitario".

Una pasada movilización en defensa del albergue de animales. | R.S.

Todos los participantes están de acuerdo en que "por fin vamos a arrancar con este proyecto, una solución para un problema tan importante que tenemos todos en común", como dice el alcalde de Muros del Nalón, Celestino Novo. Y es que los animales lograron poner de acuerdo a todos los concejos, debido a que "el Albergue es un ejemplo de colaboración", sostiene el alcalde de Corvera, Iván Fernández, algo sobre lo que desde Pravia, también coinciden: "Se trata de una vía muy útil que demuestra que podemos unirnos y administrar lo que se nos asigne más allá de los colores", afirma su alcalde, David Álvarez, quien comenta también las dificultades de un pequeño ayuntamiento para abordar esta problemática, ya que "antes no teníamos los suficientes medios". Por eso, el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, quiso indicar que "estamos encantados de que se inicie una infraestructura tan necesaria como esta después de la Ley de Bienestar Animal. Desde Madrid nos exigían mucho sin ningún tipo de financiación, así que esta fórmula de cofinanciación está genial para que podamos seguir adelante con el proyecto".

El Albergue de Animales de Candamo se construirá en la parcela del Reguero de La Vara, en la parroquia de Cuero. La inversión es de 1,6 millones de euros y estará dotado de un edificio de caniles, con dos bloques de 40 y 20 boxes para el alojamiento de animales. La participación en el proyecto varía según cada concejo integrante del ARA, siendo Avilés el 42,69%, Castrillón el 12,22%, Corvera el 8,52%, Villaviciosa el 7,94%, Llanera el 7,51%, Gozón el 5,64%, Grado el 5,32%, Pravia el 4,38 %, Soto del Barco el 2,09%, Candamo el 1,08%, Muros de Nalón el 1,04 %, Las Regueras el 1,01% e Illas el 0,56%.

Para Soto del Barco, contar con el Albergue de Animales es "un alivio y un paso adelante muy grande", asegura el alcalde, José Manuel Lozano. De la misma manera, la concejala de Participación Ciudadana, Marián Florez, muestra la "ilusión de este equipo, dado que actualmente contamos con unos cheniles provisionales que no son las condiciones ideales. Esperamos pronto inaugurar este proyecto, aunque lo ideal sería que no hiciera falta este albergue y que la gente no abandone a sus animales".

Es algo que también destaca la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa Lorena Villar, quien alude a "la irresponsabilidad de algunos dueños que acabamos pagando entre todos causando grandes pérdidas en las arcas municipales".

Noticias relacionadas

Después de "arduos esfuerzos", el Albergue de Animales está cada vez más cerca de ser una realidad. "Tenemos que felicitarnos por el inicio de las obras, que permitirá cubrir la demanda de un servicio imprescindible gracias a la iniciativa y colaboración intermunicipal", defiende el alcalde de Illas, Alberto Tirador. Y aunque "no ha sido fácil y las tramitaciones son lentas, lo importante es que marchan hacia delante", según apunta la alcaldesa de Las Regueras, Isabel Méndez. Sin duda, algo "muy positivo y necesario para los ayuntamientos participantes", apunta, por su parte, la alcaldesa de Llanera, Eva Pérez.