Asturias tiene un "superalimento" que llevas comiendo desde pequeño (y que no sabías que lo era): "Proteína de alto valor biológico, bajo en grasa, sabroso y fácil de cocinar"

Proteína de alto valor biológico, bajo en grasa, saludable, sabroso, fácil de preparar... Los "superalimentos", tan de moda, son aquellos que ofrecen grandes cantidades de vitaminas, minerales o grasas saludable. Parece que se trata de productos de países lejanos que parecen existir solamente en internet o en las revistas, pero que también están presentes en Asturias. Sin ir más lejos, el Cantábrico es una fuente casi inagotable de ellos, entre los que se encuentra la merluza. Para dar a conocer las bondades de esta especie, la Rula de Avilés lanza la campaña promocional "Merluza de confianza de la Rula de Avilés. Tu proteína 360", coincidiendo con la celebración de Salenor, el salón de la alimentación que se celebra estos días en el pabellón de La Magdalena.

En palabras de Mario Pidal, director adjunto de la Rula de Avilés, “el objetivo de la campaña es trasmitir la idea de que la merluza es un producto saludable, sabroso, fácil de preparar y con múltiples ventajas: con proteína de alto valor biológico, bajo en grasa, mucho más práctico y fácil de preparar de lo que se cree, presente todo el año y adecuado para formar parte de dietas variadas y equilibradas dentro de un estilo de vida saludable, además de respetuoso con el medio, con muy baja huella de carbono y mantenedor de las socioeconomías locales”.

Este lanzamiento promocional incluye una demostración de cocina en vivo de la mano del chef avilesino Alejandro Villa, del Restaurante Pandora, que presentará tres creaciones originales que cuentan con la merluza como ingrediente principal. Tendrá lugar el miércoles 25 de febrero a las 17 horas en el Área principal de cocina de Salenor.

La Rula avilesina aprovechará también este encuentro profesional para recabar información de hábitos de salud y consumo de pescado a través de encuestas.

Otras actividades en Salenor

Además, en el estand inmersivo de la Rula de Avilés en Salenor se reproducirán varias subastas de manera virtual, con ayuda de un simulador de compra, para mostrar una actividad desconocida para el gran público. Las personas participantes actuarán como brókeres del pescado y quienes resulten ganadores serán premiados con varios ejemplares de merluzas y visitas guiadas a la Rula de Avilés.

Campaña merluza 2026

La merluza europea es la especie comercial más abundante entre las 125 vendidas en las instalaciones de la Rula de Avilés, con 2,5 millones de kilos subastados en 2025 (el 88% de la merluza subastada en todas las lonjas asturianas). Continúa encabezando el ránking de valor económico entre todas las especies subastadas en Avilés, con 14,1 millones de euros en ventas.

Para potenciar su imagen e incrementar su consumo, la Rula de Avilés desplegará a lo largo de este año acciones en distintos frentes para prestigiar, visibilizar y posicionar la merluza fresca bajo la marca Pescado de Confianza de la Rula de Avilés. “Un producto absolutamente emblemático de la pesca asturiana y de nuestra lonja avilesina, y punta de lanza del resto de especies que vendemos todos los días”, según Mario Pidal.

Precisamente, en abril Avilés fue la sede de la Jornada monográfica de la merluza europea, evento liderado por la Rula de Avilés en colaboración con la AEMPM (Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid) concebido para abordar entre los profesionales del sector la estrategia de futuro de este producto a nivel nacional en un contexto de reducción del consumo del pescado fresco salvaje en favor de otros productos. Pidal recuerda que “una de las conclusiones de estas jornadas fue la necesidad de hablarle al nuevo consumidor de las múltiples ventajas del pescado fresco, en general, y de la merluza, como especie principal. Y en este contexto se encuentra esta campaña que ahora lanzamos”.

De manera complementaria, la Rula de Avilés va a elaborar un Plan de Valorización Comercial de la Merluza en primera venta para amplificar el excelente trabajo de las embarcaciones de merluza con base en Avilés con requisitos que van del mantenimiento de la cadena de frío desde el origen y la manipulación higiénica a bordo, a la preparación diaria de la subasta por parte de los especialistas de la Rula avilesina.

En el ámbito comercial, se desarrollarán acciones de promoción en el punto de venta para acompañar a los establecimientos profesionales en su adaptación a las necesidades de los nuevos modelos de consumidor en materia de preparación y consumo.

Y para ahondar en la relación entre consumo de pescado, salud y bienestar, se organizará un evento deportivo, en colaboración con asociaciones y clubes.