Avilés ya es la capital gastronómica del norte con la apertura de Salenor: "La alimentación y la restauración son el motor de la excelencia turística de Asturias"

"El sector de la alimentación y la gastronomía son el motor de la excelencia turística de Asturias". Y ambos se dan cita esta semana en el pabellón de La Magdalena de Avilés, que acoge una nueva edición del Salón de la alimentación y el equipamiento del Norte, Salenor. La feria se concibe como un impulso más al sector agroalimentario en un lugar "que no es un espacio expositivo sino que se trata de atraer modos de intercambio para generar negocio y, por lo tanto, desarrollo económico".

Esa frase es de la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, que este lunes abrió el salón acompañada por Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, y el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. "Salenor regresa con fuerza, con muchas novedades que la consolidan como el punto de encuentro bianual imprescindible entre proveedores y clientes", expresó el presidente del ente cameral avilesino, que no dudó en afirmar que las empresas "más allá de buscar la excelencia en la experiencia del cliente, son generadores indirectos de riqueza". "Quienes nos visitan destacan la excelente gastronomía nacional y asturiana como uno de los motivos en la toma de decisión de sus viajes, es un hecho", remarcó González.

El consejero de Medio Rural destacó la implicación del Principado en el sector agroalimentario y resaltó la presencia de la marca Alimentos del Paraíso Natural en el salón de La Magdalena. "Estamos hablando de más de 340 productos perfectamente identificados y además en algo que se han caracterizado siempre que es ser muy cuidadosos para que las producciones bajo Alimentos del Paraíso reúnan esas características singulares y de calidad que nos caracteriza Asturias y que somos un ejemplo de trabajo", señaló no sin antes recordar que el Principado de Asturias cuenta con un espacio propio en Salenor en el que muestra las elaboraciones de 32 productores y que acogerá 175 reuniones con distribuidoras y comercializadoras nacionales.

Salenor es un gran escaparate del mundo de la agroalimentación. Distribuidoras de diversa índole se dan cita en un espacio en el que también está presente la Nueva rula de Avilés y Asturex y ambas conviven en un espacio en el que la gastronomía italiana también tiene un hueco. Firmas dedicadas a los dispensadores de papel higiénico, vermús, vinos de Cangas, muestras de bacalao y aceite, de ultramarinos, mantecados, agua y embutidos y jamones se han hecho fuertes en el pabellón de exposiciones de La Magdalena. Mientras, hosteleros y empresarios se dan la mano en un espacio en el que prevén fluyan los negocios, que es uno de los principales fines del salón.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés defiende que el sector ha sabido adaptarse a los tiempos y a los cambios y eso ha conllevado la adquisición de "más profesionalidad". González indicó además que hasta el miércoles Salenor acogerá el I campeonato de coctelería, destinado a los profesionales "de un sector cada vez más demandado", el XIII concurso nacional de cortadores de jamón, Corjamón, así como el IV concurso al mejor bombón artesano de Asturias. Además de esas cuestiones, hay programados showcookings y otras actividades.

"La creación de empleo y el desarrollo económico", abundó el consejero Marcelino Marcos para referirse a este tipo de eventos que, a juicio de la concejala de Comercio y Turismo, tienen todos los componentes para consolidar a Avilés como "una ciudad de eventos por la coordinación entre el Ayuntamiento y la organización y saber combinar la tradición, la innovación y la profesionalización".