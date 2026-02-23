Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial

La Folleca quedará como nueva. El Ayuntamiento ha presentado este lunes el proyecto de reurbanización para el barrio, que incluye la construcción de una nueva calle y la renovación de farolas, calzada y conducciones. En total, esta reforma conllevará una inversión aproximada de 430.000 euros.

El nuevo vial, cuyo proyecto de construcción ya está redactado, conectará el camino de La Folleca con el camino de La Garita. Tal y como destacan desde el Ayuntamiento, la obra permitirá encauzar el tráfico descendente y liberar el actual camino de La Folleca para un único sentido ascendente, "posibilitando su futura transformación en una vía más segura, con acera y franja de aparcamiento".

Además, técnicos municipales trabajan en la redacción de un proyecto de mejora integral del propio camino de La Folleca, la conocida como "calle de abajo". El plan en el que trabajan los expertos del Ayuntamiento incluye el acondicionamiento y pavimentación del firme, la ejecución de cuneta, la renovación de la señalización, la instalación de una barrera de segurida simple, la creación de cuatro puntos de alumbrado público y la revgetación de taludes.

Plan de reurbanización de La Folleca / Ayuntamiento de Avilés

Con estas actuaciones el Consistorio pretende erradicar los problemas d eseguridad vial que hay en el primer tramo de la Folleca a causa del tráfico, así como mejorar los servicios existentes de la red de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público.

Según las estimaciones municipales, la apertura del nuevo vial tendrá un presupuesto de 140.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El resto de actuaciones costarán 290.000 euros y las obras se prolongarán durante medio año.