El Consejo de la mujer de Castrillón organiza un taller de pintura intergeneracional

El Consejo de la Mujer, con motivo de la celebración del 8 de marzo, organiza, en colaboración con Cristina Fernández Riego, de Kirindipia Espacio de Arte, “Tesoros por descubrir”, un taller de pintura intergeneracional, donde las tareas se irán sucediendo de cara a preparar una exposición colectiva con mucho arte. Será en la Casa de Encuentro de las Mujeres, el jueves 26 de 18.00 a 20.00 horas. Las plazas son limitadas y las inscripciones se deben realizar en: kirindipiaespaciodearte@gmail.com Al finalizar, habrá una merienda compartida.

En la Merced

Por otra parte, continúan los conciertos en el Monasterio de la Merced. En esta ocasión, con "A medio camino", un tributo a Antonio Vega, con sello asturiano y voz de mujer, 14 años después de su fallecimiento.Los músicos Billy Villegas, Sol Fernández, Jacobo de Miguel y Elsa Fernández serán los encargados de realizar el mencionado tributo al fundador del grupo Nacha Pop. Será el sábado, día 28, a partir de las 19.30 horas.

Noticias relacionadas

Las invitaciones se podrán recoger en las bibliotecas de Piedrasblancas y Salinas desde hoy mismo.