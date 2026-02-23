Los estibadores del Puerto de Avilés encaran su segunda semana de huelga sin avances en la negociación: "Seguimos unidos"

Los estibadores del Puerto de Avilés han iniciado este lunes la segunda semana consecutiva de huelga sin que se haya producido ningún avance en la negociación con las empresas, en un conflicto que tiene como eje central la defensa del empleo estable, el mantenimiento del Centro Portuario de Empleo (CPE) y la preservación de un modelo laboral que garantiza seguridad, profesionalidad y eficiencia en los muelles.

Tras más de una semana de paros parciales y concentraciones, el colectivo denuncia la falta de voluntad negociadora por parte de la patronal, que mantiene su intención de liquidar el CPE sin haber explorado alternativas reales ni ofrecer garantías efectivas de empleo para el conjunto de la plantilla. Esta decisión no responde a causas económicas ni productivas, y supone una amenaza directa para decenas de empleos y para la estabilidad operativa del puerto.

Un conflicto que ya tiene impacto en la actividad portuaria

La huelga está evidenciando las consecuencias del bloqueo: varios buques permanecen amarrados y la actividad se ve seriamente condicionada, lo que demuestra que el conflicto no es artificial ni simbólico, sino el resultado de una gestión empresarial que pone en riesgo el normal funcionamiento de una infraestructura estratégica para Asturias.

Los estibadores advierten de que las propuestas planteadas hasta ahora por las empresas, basadas en subrogaciones individuales y dispersión de la plantilla, no garantizan empleo real ni continuidad del trabajo, especialmente en un puerto con cargas irregulares, y abren la puerta a una mayor precarización.

Los estibadores la semana pasada, en las concentraciones. / IDC

Defensa de un modelo frente a la precarización

El colectivo subraya que lo que está en juego va mucho más allá de Avilés. La liquidación del CPE y el aumento de la eventualidad, el intrusismo y la falta de personal estable forman parte de una deriva que cuestiona el modelo de estiba profesional construido durante décadas en los puertos del Estado.

Por ello, las reivindicaciones se mantienen firmes: La paralización inmediata del proceso de disolución del CPE, la apertura de una negociación real que garantice el mantenimiento del empleo y los derechos laborales, la reducción de la precariedad mediante la integración de trabajadores eventuales y fin del intrusismo y cumplimiento estricto de la normativa del sector.

Amplio respaldo internacional

La lucha de los estibadores de Avilés cuenta con un amplio y creciente apoyo internacional de organizaciones sindicales de todo el mundo vinculadas al International Dockworkers Council (IDC). Este respaldo sitúa el conflicto en un plano internacional como un referente en la defensa del trabajo portuario digno en Europa, frente a procesos de desregulación que se repiten en distintos países.

Desde el ámbito internacional se subraya que lo que ocurre en Avilés es un precedente clave para el futuro del sector, y se ha trasladado al colectivo en huelga un mensaje claro de solidaridad y apoyo activo.

Los estibadores reiteran que, pese a la dureza del conflicto, se siguen respetando los servicios esenciales, garantizando el tratamiento de mercancías perecederas, peligrosas y el abastecimiento estratégico, actuando con responsabilidad social y profesionalidad.

Llamamiento a desbloquear el conflicto

El colectivo hace un llamamiento urgente a la Autoridad Portuaria y a las empresas para que abandonen el inmovilismo y se sienten a negociar con seriedad. La prolongación del conflicto es evitable si existe voluntad de diálogo y respeto hacia los trabajadores que sostienen la actividad del puerto.

Los estibadores de Avilés afrontan esta segunda semana de huelga unidos, con determinación y con respaldo internacional, convencidos de que defender el empleo hoy es defender el futuro del puerto y de la economía asturiana.