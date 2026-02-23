Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones

Saint-Gobain podrá "cazar" jabalíes en su factoría de Avilés. La multinacional francesa ha recibido autorización extraordinaria de la consejería de Medio Rural para realizar trampeos de suidos. La compañía solicitó permiso para efectuar estas capturas ante la creciene irrupción de fauna salvaje sn sus instalaciones de La Maruca, donde no solo se han avistado jabalíes, sino otros animales salvajes como zorros.

La caza autorizada por el Principado conlleva, eso sí, una serie de restricciones:

Como único método se utilizarán cajas trampa debidamente homologadas.

⁠Las capturas podrán ser realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026, comenzando las actividades de captura a partir de la firma de la presente resolución.

Las trampas deberán de ser revisadas dos veces al día, tanto al amanecer como al final del periodo diurno, o tener dispositivos electrónicos que avisen de una captura en un momento dado.

⁠La única especie sobre la que se podrá actuar será el jabalí, debiendo liberar al resto de las especies que pudiesen ser capturadas accidentalmente, salvo que se capture una especie invasora en cuyo caso se dará avisó a los agentes medioambientales del Principado de Asturias. Las capturas tendrán como finalidad la eliminación de los jabalíes que pudiesen ser capturados, debiendo de cumplir la normativa en vigor relativa a los aspectos de manejo, bienestar animal y eliminación de residuos.

⁠Las actuaciones se realizarán exclusivamente en enclaves previamente seleccionados, es decir en zonas alejadas de las utilizadas por las personas durante sus desplazamientos.

⁠Los Agentes Medioambientales deberán de conocer el desarrollo de las actuaciones, y los periodos en los que las trampas permanezcan activas.

⁠Se remitirá informe escrito del resultado de las actuaciones realizadas, al menos con periodicidad trimestral, así como un informe recogiendo los resultados a la finalización de las mismas.

Noticias relacionadas

No solo en la factoría de Saint-Gobain se encuentran suidos. Cada vez es más recientes ver a jabalíes merodeando por el centro de la ciudad por las noches. La facilidad para encontrar alimento en el medio urbano en comparación con las zonas boscosas, la ausencia de depredadores y el aumento de población ha hecho que en los últimos años sea cada vez más frecuente darse de bruces con estos animales tanto en ciudades como en carreteras. Ahora en Saint-Gobain será más difícil encontrarlos.