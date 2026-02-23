La factura de los dragados que complica las cuentas del Puerto de Avilés: "Lo que antes era coger la arena y echar a alta mar, ahora tiene más complicaciones que un dique nuevo"

La Autoridad Portuaria de Avilés iniciaba a finales del pasado verano los trámites con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para realizar nuevos dragados en el Puerto de Avilés durante los próximos cuatros años.

El objetivo es mantener el suficiente calado para mantener a salvo la entrada y salida de los buques que operan en los muelles avilesinos y que realizan transporte marítimo internacional. El primer paso para los dragados obliga a una actualización del informe de impacto ambiental vigente, o de lo contrario resultaría insostenible económicamente. Según las estimaciones de la Autoridad Portuaria, mantener la pauta actual en esos dragados tendría un coste aproximado de un millón de euros al año. "Se pone muy cuesta arriba", reconocen en la Autoridad Portuaria. "Lo que antes era coger la arena y echar a alta mar, pues estamos viendo que tiene más complicaciones, incluso, que hacer un dique nuevo", auguran.

Y todo, porque la operativa para mantener el suficiente calado que garantice la entrada y salida de los buques de los que se mueven en los muelles avilesinos y que realizan transporte marítimo internacional obliga desde 2018, según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en vigor, a reponer a la playa de Salinas el volumen de árido que fuera extraído en cada una de esas operaciones de dragado en la bocana de la ría. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que no se puede depositar el material de dragado sin tratar antes los sedimentos para devolverlos al arenal. Pero ninguna de las soluciones tecnológicas planteadas hasta ahora para limpiar los lodos y devolver esa arena a la playa de Salinas y El Espartal fue posible de ejecutar.

Un informe previo a esas tareas, tal como informó este diario, elevaba el importe de la limpieza y el tratamiento de los sedimentos a un mínimo de 14 millones de euros, pero podría llegar incluso a los 17. Una cifra inasumible para la Autoridad Portuaria de Avilés. Pero aun rebajando esa factura, el reto está en ejecutar un proyecto para ese tratamiento de los áridos.

"Estamos tratando de minimizar los volúmenes de dragados todo lo que podamos, pero claro, el dragado lo tenemos que hacer, no podemos ir a menos", advierten en el Puerto. Y esa operativa implica un coste que va en aumento. Ahora está en torno a los 200.000 euros al año, pero desde un planteamiento de realizar dichas labores de dragado cada 3 años, siempre que los temporales lo permitan, y con la draga trabajando unas dos semanas. Si la norma obliga a reponer de manera más frecuente el material extraído del fondo del canal de entrada a la ría, los costes se multiplican.

Al final, ese dragado, reconocen en el Puerto, se convierte más en una obligación que una inversión. "Es para mantener el canal de entrada abierto, pero no es algo que aporte más valor, es para mantener lo que tienes. Por eso estamos hablando con de Medio Ambiente para tratar de hallar algún equilibrio, colaboración, o ayuda de ámbito nacional, europea, o del Principado para continuar realizando estos trabajos", indican.

Los últimos estudios técnicos realizados por la Autoridad Portuaria de Avilés arrojaban datos que rebatían la postura que defiende el Ministerio. A saber: que la playa de Salinas no solo no pierde arena, sino que ganó más de 100.000 metros cúbicos desde el año 2021, y unos 500.000 si echa la vista atrás hasta 2009. Estos datos también serán aprovechados en la negociación con el Ministerio de cara a realizar una nueva propuesta de dragado para la futura Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Expertos analizan en Avilés cómo equilibrar la conservación ambiental y la extracción de áridos

El Puerto de Avilés acogió esta pasada semana dos sesiones del grupo de trabajo de la Asociación Técnica de Puertos y Costas en las que se abordaron "Aspectos positivos del dragado". Este grupo está compuesto por personal experto de las secciones nacionales de España y Portugal y consultoras e ingenierías nacionales relacionadas con el medio ambiente, centros de investigación como el Cedex y empresas dragadoras de ámbito internacional.

Durante las jornadas se debatió acerca de las oportunidades y dificultades de las diferentes autoridades portuarias e instituciones vinculadas al dragado y se pusieron igualmente en común las novedades y avances en la gestión de estas labores de manera que se pueda acomodar la actividad dragadora con las necesidades de conservación y respeto al medio ambiente.

Los profesionales reunidos en Avilés compartieron conocimientos, experiencias y buenas prácticas. Además de las sesiones técnicas que se desarrollaron en la sede de la Autoridad Portuaria de Avilés, los asistentes también tuvieron la oportunidad de disfrutar de una visita al faro de San Juan, que próximamente será objeto de una intervención.