Las fotos de Villaboy se asoman al San Agustín

Los pasillos y muchas de las salas de espera del Hospital Universitario San Agustín, de Avilés, y de los otros centros de salud de la comarca se asoman a los acantilados asturianos y también a los principios del siglo XX. Y esto es posible por la gracia del fotógrafo Nardo Villaboy, quien ha donado al área sanitaria III, hasta ahora, "320 ampliaciones de Avilés, de Asturias, de entonces y de ahora mismo", explica el veterano profesional avilesino justo antes de descubrir sus último medio centenar.

Cincuenta, precisamente, es ahora el año redondo del área III: el 19 de marzo de 1976, los reyes Juan Carlos y Sofía inauguraban la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de San Agustín, que así se llamaba por entonces lo que ahora es el Hospital Universitario, el centro médico al que Nardo Villaboy ha contribuido a dar nueva vida abriendo sus paredes blancas a puertos como el de Vega o al pasado finisecular de la plaza de Camposagrado.

Miguel Rodríguez, gerente del área III, agradece tanto a Villaboy como a Carmen González, propietaria de la confitería Carmen, en Salinas, su compromiso con "la humanización" del hospital. "Mucha gente se hace selfis con las fotos de Villaboy", señaló Rodríguez. Por su lado, subraya Carmen González, colaborar con Nardo Villaboy "es una idea estupenda".

Miguel Rodríguez condecora a Carmen González. / Miki López

El medio siglo del San Agustín empezó a contar en mayo de aquel mismo año 1976, justo después de los boatos inaugurales de aquella primavera avilesina (los reyes aprovecharon aquella visita para inaugurar también l parque de Ferrera, el pulmón verde principal de una ciudad, por entonces, plena de minerales).

Las reproducciones de Villaboy que se presentaron este martes, sin embargo, no se van quedar solo en las paredes del San Agustín: van también para las paredes de los diez centros de salud que el Principado tiene en la comarca: desde Avilés hasta Cudillero.

A comienzos del verano de 2024, Villaboy donó sus primeras doce fotos al Hospital avilesino. "Fueron a Fisioterapia", recalcó el fotógrafo. "Tengo mucha amistad con el jefe de Rehabilitación, con Miguel Jiménez. Le dije: ‘¡Joder, Miguel, que ya no sé lo que hacer para agradecerte lo que has hecho conmigo!’". Y es que Villaboy volvió a caminar tras un grave accidente de coche gracias al empeño que pusieron Jiménez y su servicio. "Me arreglaron aquí", enfatiza.

Fue entonces cuando se le ocurrió lo de "alegrar" las paredes. Y Villaboy lo hizo como sabe: con fotos. Villaboy es especialista en fotos aéreas, pero también un gran coleccionista de imágenes históricas. De todo hay en el hospital medio centenario. "Como no las identificamos con cartelas, los pacientes juegan a adivinar dónde está hecha cada foto", indica Miguel Rodríguez, responsable del área sanitaria III.

Noticias relacionadas

La confitería Carmen se ha encargado de pagar las ampliaciones de las últimas 50 fotos de las 320 que Villaboy eligió para que luzcan en las paredes de los centros médicos avilesinos. Antes lo habían hecho Ecoprint, Asturmadi y Alsa. Ir al San Agustín ya no sólo es esperar una prueba. La visita incluye un paseo por la historia.