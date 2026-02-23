Gran expectación por el arranque del "HUSA express", los buses lanzaderas entre Avilés y el hospital: "Nos va a beneficiar mucho a todos"

"Subir al hospital es difícil, cuesta arriba es difícil caminar. Por eso, creo que el nuevo bus nos va a beneficiar mucho a todos". Eso explica Pelayo Barrios, quien, junto a su padre, esperaba este lunes el autobús en la parada del Hospital Universitario San Agustín: "Los atascos suelen ser enormes y al transporte público le cuesta llegar hasta aquí, confiamos en que eso cambiará", agrega a las puertas del complejo sanitario, sobre lo que hasta ahora viene siendo una escena habitual en el camino de Heros: largas colas de vehículos y tráfico excesivamente lento.

Pero, a priori, todo esto cambiará a finales de esta semana, cuando se ponga en marcha el "HUSA express" una nueva línea lanzadera pensada para mejorar las frecuencias y acortar el tiempo de los trayectos entre el hospital y el centro de la ciudad. Covadonga Fernández, que viaja al hospital desde Cudillero para acudir a sus consultas médicas, lo cuenta: "Para llegar desde el San Agustín a la estación de autobuses, no hay ninguna línea que sea directa. Tengo que coger uno que me deja donde el Carbayedo y luego ya hago el trasbordo. Está la opción de coger otros que te dejan más o menos cerca, pero que tienes que caminar un poco, pero eso para gente que pueda estar lesionada no es muy adecuado".

Por ese mismo motivo, Yolanda Toro está "encantada con la llegada de este nuevo bus". Considera que el ahorro de tiempo y esfuerzo será notable, especialmente en días de lluvia o cuando las consultas se concentran a primera hora de la mañana. También de acuerdo está Muna Hakim, quien asegura que el nuevo servicio le viene "genial". "Vivo a 15 minutos del centro, por el barrio de Versalles, y venir hasta el hospital andando es muy pesado. Antes dependía más de que mis padres me pudieran traer en coche, ahora podré venir aquí con el HUSA Express", comenta.

Casimiro Fernández en la parada de bus de Las Meanas esperando al bus. / Mara Villamuza / LNE

Sara Matías hizo uso de la línea 11 del bus urbano de Avilés por la tarde, ya que iba a hacer una visita al hospital. "No frecuento mucho este trayecto, pero me parece muy bien que refuercen los autobuses, es necesario para todos los usuarios", apunta.

Por otra parte, Casimiro Fernández sostiene que "cualquier cosa que signifique mejorar el transporte público me parece algo muy positivo". Invertir en movilidad colectiva no solo facilita los desplazamientos diarios, sino que también contribuye a reducir el tráfico y la presión sobre los aparcamientos del entorno hospitalario, que en horas punta suelen estar saturados.

La frecuencia de paso será cada media hora, con un recorrido circular, entre las 7.30 y las 22.15 horas, cubriendo así prácticamente toda la franja de consultas y visitas médicas. El autobús partirá de la avenida de Los Telares, haciendo parada en la calle Pruneda, avenida Alemania, Las Meanas en la calle Jardines, avenida San Agustín y camino de los Heros. Después, regresará hasta Los Telares parando en la avenida San Agustín, en Las Meanas -tanto en la calle Francisco Ovejas como Jardines- y la calle Muralla. Este itinerario busca conectar puntos estratégicos de la ciudad y facilitar enlaces con otras líneas urbanas.

Carmen García en la parada de autobús del hospital San Agustín. / M. O.

"Esto va a ayudar mucho a la gente a llegar al hospital", dice Olga Rozado, quien también cree que "la frecuencia de las demás líneas sigue siendo muy mala, que sea cada hora es horrible". Su valoración es positiva, aunque considera que el esfuerzo debería extenderse a otras rutas que aún presentan tiempos de espera elevados. Carmen García afirma lo mismo, que "esperar una hora es demasiado tiempo. Si quieres venir al hospital, o lo coges antes y esperas allí o llegas tarde". Por lo tanto, "que nos pongan mejores frecuencias nos facilitan mucho llegar a nuestras citas médicas".