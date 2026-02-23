Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Martina Cabello Agüera, benjamín del club de patinaje Virgen de la Luz de Avilés, hace podio

El club celebrará este fin de semana en Avilés, en El Quirinal, el IX Trofeo Principado de Asturias de show promocional

Martina Cabello, patinadora del Virgen de La Luz, con su medalla.

Martina Cabello, patinadora del Virgen de La Luz, con su medalla. / Facilitada por C. P. Virgen de la Luz

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El club de patinaje Virgen de la Luz de Avilés está de enhorabuena. Tiene doble motivo. Por un lado, Martina Cabello Agüera, benjamín del equipo, debutó convocada por la Federación Asturias el pasado fin de semana en Camargo (Cantabria) e hizo podio con el Club en el interautonómico. La joven avilesina se llevó el bronce.

Por otra parte, el club de patinaje Virgen de la Luz celebrará este fin de semana en Avilés, en el complejo deportivo Avilés, en El Quirinal, el IX Trofeo Principado de Asturias de show promocional. En total se reunirán en la ciudad unos cuarenta patinadores. Los de la Luz competirán en el campeonato reional con el grupo "Show pequeño", que defenderá la coreografía "Monstruos internos" para luchar por la plaza del Campeonato de España.

Ese mismo día será la tercera fase del trofeo principado de Asturias show promocionales donde debutarán los grupos junior y pequeño con sus coreografías “Caos en la cocina” y “Tu mejor compañía de vuelo”, respectivamente.

