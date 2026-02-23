El paro bajó en enero un 3% en la comarca, pero se impone la temporalidad

Asturias suma algo más de 52.800 personas desempleadas este enero, una cifra ligeramente inferior a la registrada el mismo mes de 2025. De estos, 7.262 son vecinos de la comarca avilesina, que sigue la tendencia regional con una ligera disminución de desempleados respecto a enero de 2025, concretamente de un tres por ciento. Del total de parados, el grueso corresponde al sector servicios. Le siguen el de la industria, construcción y agricultura en último lugar.

Y si estos son los desempleados, ¿cuántos contratos se hicieron en enero? El SEPE (Servicio Público de Empleo) tiene también los datos estadísticos, incluido enero de este año: un total de 1.732 personas firmaron un contrato en las últimas semanas, una cifra un poco por debajo de la registrada en enero de 2025, con 1.847 contratos a nivel comarcal. En este apartado gana también la temporalidad relacionada sobre manera con la hostelería, el turismo y el comercio.

Trabajadoras

El análisis por concejos refleja los siguientes datos. En Avilés se firmaron el pasado enero un total de 1.147 contratos, más mujeres (635) que hombres (512) y, en su mayoría, en el sector servicios (911), siempre los datos del SEPE. Al tiempo se firmaron en la ciudad 4.599 cartas de despido (4.700 en enero de 2025), 448 en el sector industria, 280 en el de la construcción y más de 3.000 en servicios. De estas 494 personas ya contaban anteriormente como desempleadas.

Por concejos

En Castrillón se rubricaron 212 contratos mientras que los despidos alcanzaron 975 frente a los 1.032 de enero de 2025. El análisis por sectores es similar, con cambios de cifras, en los diferentes concejos, donde predominan sobre todo contratos y paro asociado a servicios. En Corvera se firmaron 190 contratos, en Gozón 101, en Soto del Barco 77 y en Illas, cinco. El balance de desempleados: 1.018 en Corvera -doce menos que en enero de 2025- 246 en Gozón, 39 en Illas y 205 en Soto del Barco.

Así cerró 2025

En el cómputo anual correspondiente a 2025, se firmaron en la región un total de 253.924 contratos de trabajo, un 3,37% más que en 2024. De ellos, 174.868 (es decir, prácticamente siete de cada diez) fueron temporales, como informó el pasado enero este diario. Este tipo de acuerdos laborales aumentaron un 5,42%, un incremento superior al experimentado en el conjunto del mercado laboral español en 2025, del 2,95%.

Si se analiza la firma de contratos laborales en 2025 por concejos, lideraron entonces la clasificación Gijón (70.657) y Oviedo (62.296). Desde hace años, el tercer puesto en esta lista se lo disputan Siero y Avilés, y en el caso del año recién acabado ha recaído en el primero, donde se rubricaron 20.347 incorporaciones. El municipio avilesino fue el cuarto, con 16.165, y Llanera el quinto, con 12.687.

Enero no empezó de la misma forma: el fin de la campaña navideña y el bache que sufre la industria, agravado por las incidencias en las factorías siderúrgicas de ArcelorMittal, han provocado un notable incremento del desempleo en Asturias. n