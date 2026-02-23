Una sumiller asturiana (que fue la jefa de sala top del país) elegirá al mejor camarero de España
Seis profesionales de todo el país competirán por hacerse con el galardón
A. F. V.
El próximo 26 de febrero se decidirá quién es el ganador del Concurso Camarero del Año, uno de los reconocimientos más importantes en el sector de la restauración. Y entre el jurado que será el encargado de coronar al mejor profesional de sala del país se encuentra una avilesina: Iratxe Miranda, el 50% del restaurante Yume, en la torre del Niemeyer, junto con el chef Adrián San Julián. Miranda compartirá comité de expertos con figuras como David Seijas, Premio Nacional de Gastronomía; Xavi Alba, director del restaurante barcelonés Enigma, en posesión de dos estrellas Michelin; o Castro Copete, maître del alicantino Nou Manolín, también con dos estandartes del firmamento Michelin.
La elección del Camarero del Año se hará en el marco de Alimentaria-Hostelco. Los finalistas del certamen son: Javier Gil (Gaytán, Madrid), Paloma Sánchez (Restaurante Santa Ana, Murcia), Juan David Marco (Saddle, Madrid), Sonia García (El Estudio Gescahoteles, Santiago de Compostela), Javier Jiménez (Hotel Palafox, Zaragoza) y Marcos Eiré (Miguel González, Ourense).
El Concurso Camarero del Año, nacido en 2012, reivindica el papel clave de los profesionales de sala. En cada semifinal, los participantes afrontan un completo circuito de pruebas técnicas que pone en valor las competencias del maître, sumiller, barman, jefe de rango y resto de perfiles esenciales del servicio. Este certamen se celebra cada dos años.
Trayectoria y reconocimientos de Iratxe Miranda
Miranda fue reconocida como Mejor Jefa de Sala en The Best Digital Restaurants 2020. Destaca por su conocimiento de la cultura del vino y también por su dominio de la sala. Comenzó su carrera profesional junto a su hermano, Koldo Miranda, que estuvo al frente de un restaurante que llevó su nombre en la Cruz de Illas, y que llegó a ser reconocido con una estrella Michelin.
