Toda la programación del 8M en Avilés: teatro, una marcha por la igualdad, música y poesía

Avilés se suma un año más a los actos conmemorativos del 8 de marzo, Día internacional de la mujer. Con este fin se han organizado varias actividades que van de la reivindicación a la confraternización, la cultura, la música, los recitales de poesía y el teatro. El programa ha sido presentado este lunes en el Ayuntamiento por la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, que ha estado acompañada de Sandra Miranda, en representación de El Corte Inglés; Belén Fernández, de Enjoy; y jóvenes de Abierto Asturias, entidades que patrocinan y colaboran en la Marcha por la Igualdad.

Taller de diademas y concierto

Con motivo del 8-M habrá también un taller de diademas con 20 plazas disponibles. Será el 4 de marzo a las 17.00 horas en la Casa de las Mujeres para la elaboración de material para asistir a la manifestación. Al día siguiente (día 5) se celebrará un concierto en la Casa de Cultura a cargo de alumnos y alumnas del conservatorio Julián Orbón.

Lectura del manifiesto, exposiciones, teatro

El jueves 6 de marzo tendrán lugar los actos centrales del 8M con la lectura del manifiesto del Consejo de la Mujer en la Plaza de España. En la Casa de las Mujeres se llevará a cabo, a su vez, la inauguración del concurso de carteles y fotografías "8 de marzo", un certamen que celebra ya sus 27 años de existencia. La exposición consta de 28 carteles y 18 fotografías. El cartel ganador, que es la imagen del 8M de este año, es de Luis Ángel Argote Martín y lleva por título "Imparables" y la fotografía ganadora es de María Fernanda León Mora con el título "Manos que sostienen".

A continuación de la inauguración y también en la Casa de las Mujeres, se celebrará el IV Reencuentro de mujeres de asociaciones y entidades que en distintas épocas han contribuido activamente para conseguir la igualdad real en nuestro municipio. Esta jornada estará acompañada por el grupo de pandereteras "Serendengue".

Ese mismo día, a las 20.00 horas, en el teatro Palacio Valdés, tendrá lugar la representación de la obra "¿Café o Gintonic? Una comedia improvisada entre amigas". Las entradas gratuitas, máximo 2 por persona, se podrán recoger en la taquilla de la Casa de Cultura a partir del 2 de marzo (se distribuyen la mitad por la mañana y la mitad por la tarde)

Manifestación en Villaviciosa y programa en Avilés

Para celebrar el 8-M y poder participar en la manifestación feminista autonómica que este año tendrá lugar en Villaviciosa, el domingo 8, el Ayuntamiento de Avilés pondrá a disposición del público interesado autobuses gratuitos para lo cual será necesario inscribirse. Se podrá hacer de forma presencial en la Casa de las Mujeres, o bien online. Se saldrá a las 11.00 horas de la calle Jardines, en Las Meanas. Inscripciones hasta el 4 de marzo a las 15.00 horas. Al día siguiente habrá recital poético a cargo de la asociación de vecinos Pedro Menéndez. El día 10 se inaugurará por otra parte una exposición fotográfica en la Factoría Cultural, donde el 13 de marzo se representará la obra de teatro “Luchadoras”.

La marcha en Avilés, el 14

Para el sábado 14 de marzo, con salida a las 11.00 horas, desde la Plaza de España está convocada la XII Marcha Avilés por la Igualdad. Una marcha lúdica y familiar que tiene un recorrido de 2,5 kilómetros por el casco histórico con animación y diferentes actividades a lo largo del mismo. La marcha está abierta a todas las personas sin límite de edad y no es competitiva. Para participar es necesario inscribirse previamente, desde 23 de febrero a las 10:00 horas hasta el 13 de marzo a las 22:00 horas, de manera gratuita de forma presencial en la Casa de las Mujeres o bien online en el siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/b4SVg9YTJX

Además, habrá actividades complementarias organizadas por: el Conservatorio Julián Orbón, la Factoría Cultural y la ONGD SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo), la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez y asociación Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca DIFAC.