Tres chefs asturianas con estrella comparten en Salenor la receta del éxito en los certámenes gastronómicos
Tres referentes de la cocina regional con múltiples premios a sus espaldas protagonizan una de las citas destacadas del salón gastronómico del norte
M. O.
El Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, Salenor, acogió este lunes, en su jornada inaugural, la ponencia "Cómo lograr triunfar en un concurso gastronómico". Para ello contaron con tres chefs asturianas que han logrado ganar en más de una ocasión alguno de los concursos más prestigiosos de la región. Joaquina Rodríguez, de Casa Chema en Oviedo, ganó dos veces el concurso de "La mejor fabada del mundo", siendo la única en persona en alzarse con el primer puesto en esta competición. Asimismo, cuenta con el primer premio nacional "En busca del mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP". Cristina Rey, del restaurante La Gitana de Gijón, se alzó con el primer premio en "La callada por respuesta" y ahora forma parte de su jurado. Por último, Pilar Meana, de La Cantina de Villalegre en Avilés, cuenta con los premios a la mejor fabada, los mejores callos y la mejor fideuá. Además, llegó a representar a Asturias en el campeonato mundial.
