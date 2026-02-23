La Universidad de Oviedo analiza el impacto de la protección marina en la pesca artesanal del Cantábrico

La Universidad de Oviedo, a través del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT), lidera el proyecto ESPARDE, una investigación que estudia cómo las medidas de protección marina y la ordenación del espacio marítimo afectan a la pesca artesanal y costera en el mar Cantábrico. La iniciativa, enmarcada en el Programa Pleamar 2025, analiza el impacto social, económico y ambiental del desplazamiento de flotas pesqueras de pequeña escala debido a restricciones en los caladeros. El estudio se centra especialmente en embarcaciones con base en Asturias, Galicia y Cantabria, territorios donde la actividad pesquera artesanal tiene un fuerte arraigo económico y cultural.

La iniciativa aborda uno de los principales retos de la política pesquera contemporánea: cómo las medidas de conservación modifican los patrones de pesca y condicionan la actividad de las flotas artesanales. Tradicionalmente, muchas evaluaciones ambientales han asumido que estas embarcaciones pueden reubicarse sin consecuencias relevantes, una premisa que no refleja la complejidad real del sector ni sus limitaciones operativas.

Para dar respuesta a este desafío, el proyecto desarrolla metodologías interdisciplinarias que permiten evaluar con mayor precisión el impacto territorial, ambiental y socioeconómico del desplazamiento de las flotas. El análisis de los cambios en la actividad pesquera y de los costes asociados para los profesionales del sector facilita una comprensión más realista de las consecuencias de las restricciones espaciales.

Colaboración ciencia-pesca

ESPARDE se configura, además, como un proyecto innovador, basado en la colaboración entre la comunidad científica y el sector pesquero. Entre sus principales líneas de trabajo destacan la aplicación de técnicas econométricas para medir impactos, el uso de datos de alta precisión sobre la actividad espacial de las flotas y el desarrollo de modelos para predecir los efectos de su reubicación en distintos contextos. De forma pionera, el proyecto también analiza los posibles efectos negativos que el desplazamiento de las embarcaciones puede generar en nuevas zonas de pesca, incluso cuando la reubicación responde a objetivos de protección de hábitats y ecosistemas marinos.

Los investigadores confían en que las metodologías desarrolladas puedan aplicarse a otros ámbitos de conservación y al diseño de políticas públicas, incorporando de forma más realista las prácticas tradicionales, los conocimientos locales y las limitaciones de las comunidades pesqueras artesanales. Este enfoque contribuye a una gestión más equilibrada, sostenible y socialmente justa del medio marino.

Colaboraciones

El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA). Asimismo, la iniciativa se desarrolla junto al Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR, reforzando la colaboración científica interinstitucional en apoyo al sector de la pesca artesanal.

Por parte de la Universidad de Oviedo, el equipo está integrado por los profesores Emma Zapico, Ana Belén Ramos e Ícaro Obeso, adscritos al INDUROT y perteneciente a los departamentos de Economía Aplicada, Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática y Geografía, así como por Laura García de la Fuente y Arturo Colina Vuelta, ambos PTGAS del INDUROT y profesores asociados de la Universidad de Oviedo en los departamentos de Economía Aplicada y Geografía, respectivamente.