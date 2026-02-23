Vox, del PSOE de Castrillón: "Resulta llamativo que nos pretenda convertir en responsables de una gestión municipal en la que nunca hemos participado"

El portavoz del grupo municipal Vox en Castrillón, Rafael González, ha respondido a las recientes declaraciones del portavoz socialista asegurando que “resulta llamativo que el PSOE pretenda convertir a Vox en responsable de una gestión municipal en la que nunca ha participado”. Iván López, portavoz del PSOE en Castrillón, se muestra muy crítico con el equipo de gobierno castrillonense tras la "perplejidad" por parte de Vox ante la posibilidad de acuerdos entre socialistas y populares.

González ha señalado que Vox es la única formación con representación en el Ayuntamiento que no ha formado parte de los gobiernos que han dirigido el concejo durante los últimos años. “Si algo ha quedado claro es que quienes han gobernado en coalición con la extrema izquierda no pueden ahora presentarse como regeneradores ni repartir culpas a terceros”, ha afirmado.

Considera que las críticas socialistas responden a una estrategia preelectoral y a un intento de desviar la atención de su propia gestión. “Durante años votaron en contra de presupuestos, no impulsaron reformas estructurales y fueron corresponsables de decisiones que hoy lastran al municipio. Ahora pretenden erigirse en adalides del trabajo y la escucha”, ha indicado el portavoz.

La formación también ha recordado episodios como la gestión de vivienda pública, la paralización de inversiones y la pérdida de oportunidades económicas en el concejo, asegurando que “los vecinos merecen menos propaganda y más eficacia”.

"Cuando el PSOE habla más de VOX que de su propia gestión, es porque algo está cambiando en Castrillón”, ha subrayado Rafael González.