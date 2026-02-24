Avilés Acción abre la convocatoria de su XXV edición, que se celebrará del 10 al 17 de octubre de 2026
El concurso está dirigido a cortometrajes de producción y/o dirección española realizados con posterioridad al 1 de enero de 2025, con una duración máxima de 40 minutos y presentados en castellano, asturiano o con subtítulos en dichas lenguas
El Festival de Cortometrajes Avilés Acción, impulsado por el Ayuntamiento de Avilés, ha abierto la convocatoria para participar en su vigesimoquinta edición, que se celebrará del 10 al 17 de octubre de 2026. El certamen nacional alcanza así un cuarto de siglo consolidado como una de las citas de referencia del cortometraje en España.
La convocatoria está dirigida a cortometrajes de producción y/o dirección española realizados con posterioridad al 1 de enero de 2025, con una duración máxima de 40 minutos y presentados en castellano, asturiano o con subtítulos en dichas lenguas. En el caso de la Sección Asturias, las obras deberán estar además vinculadas al Principado a través de su dirección o producción.
Las secciones competitivas del festival serán cuatro: Sección Oficial, dedicada a los cortometrajes más destacados del panorama nacional; Sección Asturias, centrada en la creación audiovisual vinculada al Principado; Sección Documental, para obras de no ficción; y Sección Animación, una nueva categoría destinada a cortometrajes de animación.
La incorporación de esta última sección completa la oferta del certamen, que abarca todos los géneros y ofrece una visión integral de las novedades del cortometraje del último año.
Fuera de concurso
Además, el festival mantiene sus secciones fuera de concurso. La Sección AA 72 horas está orientada a estudiantes de centros educativos de Avilés, que desarrollan sus trabajos en un proceso creativo tutorizado por el festival. Por su parte, la Sección Paralela exhibirá una selección de cortometrajes procedentes de un nuevo festival colaborador de América Latina.
El presupuesto destinado a premios asciende a 6.000 euros, repartidos entre las distintas categorías oficiales, así como los galardones del público, jurado joven y jurado profesional.
Las inscripciones deberán realizarse online a través de las plataformas Festhome y Movibeta. El plazo de admisión será de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, por lo que permanecerá abierto hasta el 26 de marzo.
Con esta nueva edición, Avilés Acción reafirma su compromiso con la promoción del talento audiovisual, el impulso a nuevos creadores y el acercamiento del cine al público.
