Avilés ya tiene fecha para el Congreso Nacional de Industria: el 24 y 25 de febrero de 2027
La cita reunirá en Centro Niemeyer a los principales referentes del sector para definir las estrategias que marcarán el futuro industrial del país
M. O.
El Centro Niemeyer acogerá el año que viene el IX Congreso Nacional de Industria, un evento que pone en valor el papel de este sector como motor económico, social y cultural de España. Y ya hay fecha para la gran cita que convertirá la ciudad en escaparate de la gran transformación industrial de las últimas décadas: será el 24 y el 25 de febrero de 2027.
Avilés recibirá esta convención organizada por el Ministerio de Industria y Turismo, convirtiéndose en "una oportunidad y un reconocimiento para nuestra ciudad", según el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.
"Toda la industria española se reunirá aquí para definir cuáles son sus estrategias de futuro", explica el edil. Desde el Consistorio afirman que Avilés es "ejemplo de cumplimiento de los objetivos nacionales de que la Industria esté por encima del 20% del PIB". Asimismo, aseguran que se trata de "un reconocimiento a la trayectoria de la ciudad en defensa de la industria, como eje central del desarrollo de un territorio".
El concejal destaca que "Avilés ha sabido adaptarse a la evolución histórica del sector, apostando por la modernización, la innovación tecnológica y la Ciencia como elementos claves para el crecimiento y la internacionalización de nuestras empresas".
