Avilés gana peso en el PP de Asturias con la incorporación de tres miembros de la junta directiva local
La presidenta local, Estefanía Rodríguez, la eurodiputada Susana Solís y la edil Ceila Fernández se unen al comité ejecutivo autonómico
M. M.
La presidenta del Partido Popular de Avilés, Estefanía Rodríguez, celebra la incorporación de tres nuevos miembros de su junta directiva local, al órgano directivo del Partido Popular de Asturias. La edil Ceila Fernández asume la vicesecretaría de Empresa y Autónomos, de nueva creación; la eurodiputada, Susana Solís, perteneciente a la junta directiva local que preside Rodríguez, es nombrada Secretaría de Industria y Energía. Y, por su parte, Estefanía Rodríguez, es nombrada vocal de libre designación.
“Que Avilés refuerce su peso político en el máximo órgano ejecutivo regional, es además de una muy buena noticia, clara muestra de que Avilés importa. Interpreto esto gesto como recompensa al esfuerzo, generosidad, lealtad y responsabilidad demostrada por la dirección del Partido Popular de Avilés y, le agradezco al presidente Álvaro Queipo su confianza”, concluye Rodríguez.
