El Campiello empieza a ver la luz al final del túnel: Principado y Ayuntamiento se unen para realizar obras en el colegio

El Principado redactará un proyecto para sustituir las cubiertas de la planta baja del edificio principal del colegio José Luis García Rodríguez, conocido como El Campiello, de Piedras Blancas, y acometerá la obra en tres fases, a partir de 2027. La consejera de Educación, Eva Ledo, y el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, han acordado realizar un trabajo coordinado entre ambas administraciones para la mejora del colegio. En la segunda reunión que mantienen en este mes, han participado también el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, y la teniente de alcalde castrillonense, Nuria González.

El Principado ya financió en 2015 el cambio de cubiertas de la segunda planta del colegio, con una inversión de 197.000 euros, por lo que esta nueva actuación completaría las que quedaron sin renovar entonces. Con la próxima intervención, se aprovecharía para incorporar aislamiento y mejorar la eficiencia energética del centro. En virtud del acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento asumirá la sustitución de las ventanas de las aulas situadas en la zona norte de la planta primera del colegio Campiello. Por su parte, la Consejería estudiará también la posibilidad de cambiar el pavimento del gimnasio para mejorar la seguridad y la accesibilidad.

Noticias relacionadas

Más intervenciones en Castrillón

Por otro lado, el Principado acometerá una intervención en el colegio Infanta Leonor de Piedras Blancas, para abrir huecos de ventilación interior y reducir las humedades. La obra se financiará con una asignación complementaria de 40.000 euros que el Principado entregó al colegio a finales del año pasado. El consistorio, por su parte, se encargará de la instalación y revisión periódica de unos cebos antitermitas. Además, la Consejería tramitará una actuación de urgencia en unos pilares situados en el exterior del colegio Manuel Álvarez Iglesias, de Salinas. El primer paso será la retirada de las chapas que cubren esos pilares, en los que el Principado intervino ya hace varios años. Este colegio acogerá la nueva escuelina autonómica, cuya construcción está a punto de finalizar. El centro forma parte de la fase II de la red del Principado y ha supuesto una inversión de 136.655 euros.