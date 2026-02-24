Un campo de fútbol de Asturias debe renovar su césped artificial (la obra costará más de 200.000 euros)

El campo de fútbol de la Toba I "Enrique Castro Quini", situado en el Complejo deportivo La Toba "Hermanos Castro", en Llaranes, tiene como superficie de campo de juego un césped artificial que "a consecuencia de un notable desgaste derivado de un intensivo uso y del propio paso del tiempo presenta un importante desgaste, aconsejándose su renovación para actualizarlo con una superficie de césped artificial de última generación". Esta es la explicación que consta en la memoria que justifica la renovación del césped artificial en este campo, una obra sacada este martes a licitación por algo más de 250.000 euros. La actuación estaba ya incluida en el presupuesto de este año de la concejalía de Deporte que lidera Juan Carlos Guerrero (PSOE). Las empresas interesadas en la actuación tienen hasta mediados de marzo para presentar sus ofertas.

El sistema de césped artificial actualmente instalado en el terreno de juego presenta, según el citado informe, "un nivel de deterioro significativo, no superando las pruebas técnicas de absorción de impactos, deformación vertical, rebote de balón vertical y la rodadura del balón, estando muy alejados de los parámetros mínimos exigidos por la norma (UNE EN 15330-1-1:2014) relativa a las especificaciones para superficies deportivas de césped artificial para uso exterior". Además, también se detectan deterioros en la capa soporte y en los sistemas de drenaje y riego, por lo que se estima imprescindible una renovación integral.