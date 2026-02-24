La crisis en el PP de Gozón se acentúa: Jorge Calderón se suma a Cuétara y Suárez, y deja el grupo municipal

No hay dos sin tres. El edil del PP Jorge Calderón sigue la senda abierta por Florentino Cuétara y Patricia Suárez y ha decidido abandonar el grupo municipal popular para pasar al de concejales no adscritos en Gozón. El concejal ha formalizado este lunes su decisión, lo que agrava aún más la situación del Partido Popular en el concejo de Gozón. La "falta de sintonía" entre el grupo municipal y el partido ha motivado esta escalada de renuncias de concejales populares en los últimos días.

La renuncia de Calderón es además especialmente singular, pues el gozoniego entró en la corporación municipal tras la dimisión del candidato a la Alcaldía del PP de Gozón, Ramón Braña, en mayo de 2024. Ahora él también abandona el grupo municipal aunque, eso sí, no deja el acta.

Una vez ratificadas esas renuncias a seguir formando parte de las filas del PP en el salón de Plenos, los populares, que consiguieron ser la fuerza más votada en las urnas del pasado mayo de 2023, obteniendo siete ediles, los mismos que el PSOE -que lograron acceder a la alcaldía tras un pacto con IU que acabó por romperse el pasado octubre-, se quedarán con solo cuatro representantes. A esta tesitura cabe sumar otra incógnita en el seno del PP, que es quién será el encargado de ocupar la portavocía del grupo municipal después de la renuncia de Florentino Cuétara, que ejercía esa labor hasta la fecha.

Los tres ediles del PP que decidieron pasarse al grupo de no adscritos seguirán en el salón de Plenos. En el caso de que hubieran entregado sus actas de concejal, el partido se vería en otro aprieto. Dadas las dimisiones y las renuncias de personas que iban en la lista, la candidatura de los populares ha corrido ya hasta el puesto número 13, el de la actual concejala Adelaida Velarde. Las listas de un concejo como el de Gozón están compuestas por diecisiete personas más tres reservas.

Al principal partido de la oposición de Gozón el mandato se le comenzó a torcer tras recuperar la estabilidad con Ramón Braña al frente. Su renuncia por motivos profesionales derivó en un caos en el partido. Aunque inicialmente Florentino Cuétara asumió la portavocía en mayo de 2024 y Calderón ocupó el lugar de Braña, la inestabilidad regresó en la primavera de 2025. En junio, Cristino González fue designado portavoz municipal, cargo que ocupó apenas tres meses hasta su dimisión en septiembre por "motivos personales". Tras él, entró Velarde y Cuétara volvió a la portavocía hasta su dimisión el pasado viernes.

Aún permanecen en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gozón: María Jesús Fernández, Sergio Heres, María Ángeles Ochoa y Adelaida Velarde, quienes ocupaban los puestos 4, 7, 8 y 13 respectivamente en la lista electoral de 2023.

Noticias relacionadas

Las elecciones municipales de hace dos años y medio supusieron una gran recuperación para el PP, que venía de un mandato anterior en el que había conseguido solo tres asientos en un salón de plenos en el que los socialistas tenían la mayoría. Precisamente, en el anterior mandato los populares tuvieron que afrontar otra crisis política motivada por la decisión de la entonces candidata, María José Romero Sabourin, de seguir en el Pleno bajo las siglas del PP para luego ser edil no adscrita y finalmente pasar a Vox. La representante de Vox, Tamara Fernández, también abandonó su grupo municipal para pasar a ser no adscritos; ambas por discrepancias con sus respectivos partidos.