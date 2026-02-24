Cruce de acusaciones en la oposición de Castrillón: "Se ha desencadenado la tormenta en la derecha"

El PSOE de Castrillón ha salido al paso de las críticas vertidas, tanto por PP como por Vox, en los últimos días tras el anuncio, por parte del grupo socialista, de varias propuestas para el próximo presupuesto del concejo. "Se ha desencadenado la tormenta en la derecha de Castrillón. No he leído ni una sola palabra de PP o de VOX acerca de lo que proponemos, todo son ataques e insidias cuyo único objetivo es negar nuestra legitimidad para hacer propuestas. En ese camino no nos van a encontrar, porque vamos a continuar trabajando y proponiendo aquello que beneficia a la ciudadanía", afirma Iván López, portavoz municipal, que añade que "con solamente hacer nuestro trabajo y ejercer nuestra responsabilidad se han puesto nerviosos". "Se ve que no están acostumbrados a trabajar", ironiza.

“Nuestras propuestas van en la línea de lo que la gente necesita realmente. En cambio, el alcalde sigue insistiendo en la variante de La Vegona, un macroproyecto con el que lleva tres años engañando a la gente. Es una cortina de humo para esconder su incapacidad de gestión, porque mientras él lleva tres años dibujando un túnel, en el cole de Campiello siguen pasando frío, en San Adriano siguen sin abastecimiento o en Coto Carcedo están sin bus", explica López, que insiste en que Eloy Alonso, regidor del concejo, "sigue vendiendo humo y dejándose caer en las manos de Vox".

"Frente a no hacer nada y a proyectos megalómanos nosotros presentamos propuestas concretas y realizables. Ese es el camino que vamos a seguir: más propuestas, más trabajo y más compromiso con la gente", asegura el portavoz socialista, que indica que "Castrillón es nuestra prioridad y de ahí no nos van a mover ni los silencios a los que Vox obliga al PP, ni la política de destrucción que practica el PP utilizando el concejo como ariete contra otras administraciones. "Que la ciudadanía de Castrillón sepa que el PSOE va a continuar en ese camino de escucha, trabajo y compromiso", sentencia López.