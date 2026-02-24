De Liubliana a Avilés: un intercambio entre colegios para "experimentar su cultura y aprender español"

Avilés acoge esta semana la visita de varias alumnas que llegan desde el colegio Lila de Liubliana. Todos ellos con muchas ganas de "aprender español, conocer a la gente que vive aquí y experimentar su cultura". Eso es lo que dice Zarja Vidmar, que con 12 años viaja por primera vez fuera de Eslovenia en un intercambio con el colegio Palacio Valdés. Aunque llegaron este lunes y aún no les ha dado tiempo a ver mucho, la eslovena dice que "Avilés es muy bonito y tiene mucha historia", todo ello en un español muy entrenado.

Hacer un intercambio supone adaptarse a las costumbres de la familia a la que se visita. Por eso, para Zarja Vidmar lo que más le choca es que "aquí cenan demasiado tarde". Aun así, tiene muchas ganas de "conocer las playas y ver el acuario de Gijón", que visitará junto a su familia avilesina. Además, venir a España les da la oportunidad de entrar en tiendas de grandes marcas conocidas que a Liubliana aún no han llegado, como Sephora o tomar un café en el Starbucks, apunta como ejemplos.

Se quedarán hasta el sábado 28 de febrero y, justo después, las alumnas españolas viajarán hasta Liubliana para conocer cómo es la vida en un país centroeuropeo. Helena Molina es una de ellas y, a su vez, es de las más pequeñas, con 11 años. Decidió apuntarse al intercambio "porque quería conocer otras culturas, me encanta viajar y esta era una oportunidad". Antes había estado en Francia y Portuga, por lo que será su primera vez saliendo del Mediterráneo: "Todo allí me llama la atención", dice después de pensar en el programa de actividades que comienza con los vuelos el 5 de marzo, "tengo muchas ganas de conocer sus paisajes".

Además, tienen "la suerte" de que uno de los profesores del colegio allí es un cantante nacional muy reconocido, Kiki Fly, y grabarán un videoclip con él. Así lo explica Mara Moreno, profesora de español en el colegio Lila de Liubliana. "Venir con ellos de intercambio a España es una gran experiencia, me gusta ver cómo tienen un gran crecimiento personal en tan solo una semana", dice. Y es que este intercambio "no solo lo disfrutan ellos, sino que nosotras como profesoras también". "Todas las alumnas tenían muchas ganas de venir. Estaban muy ilusionadas y aunque al principio estaban un poco tímidas, el lunes pasaron un poco de tiempo a solas y eso les ayudó a romper el hielo", cuenta Moreno.

La directora del colegio Palacio Valdés, Isabel Suárez, asegura que "fueron muchas conversaciones y mucha preparación" para poder poner en marcha el intercambio, una actividad que "hoy en día funciona mucho". "Tenemos suerte de que en el centro las familias apuestan mucho por ellos, lo piden y, además, pueden financiarlo", comenta. "Poder realizar intercambios nos ayuda a abrir horizontes, enriquecernos mucho culturalmente y a darnos cuenta de que ni lo suyo es mejor ni lo nuestro peor, cada escuela es buena a su manera", afirma la directora.

Noticias relacionadas

Al final se trata "de un intercambio entre un colegio público y uno privado, allí tienen permitido llevar a sus mascotas a clase". Por lo tanto, será "una gran oportunidad para conocer cómo funciona una escuela en otro país como Eslovenia".