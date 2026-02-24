Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mina Longo revivirá los grandes éxitos de Rocío Dúrcal en Avilés

El concierto será el próximo junio en el Centro Niemeyer

Mina Longo en su pasado concierto en Gijón.

Mina Longo en su pasado concierto en Gijón. / ANGEL GONZALEZ

M. M.

Avilés

La artista Mina Longo presentará en Avilés, en el Centro Niemeyer, su concierto tributo a Rocío Dúrcal. La cita tendrá lugar el domingo 7 de junio de 2026, a las 19.00 horas.

El espectáculo llega a la ciudad tras el éxito cosechado en el Teatro Jovellanos de Gijón, donde el concierto colgó el cartel de "sold out" y el público respondió con una ovación cerrada, confirmando la gran acogida de este emotivo tributo.

"La inconfundible voz de Mina Longo, una intérprete que captura la esencia y el alma de Rocío Dúrcal, estará acompañada por una banda de músicos excepcionales y la majestuosidad de los mariachis. Juntos darán vida a un espectáculo lleno de emoción, elegancia y respeto por el legado de una de las artistas más queridas del mundo hispanohablante", según los organizadores.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves, a las 11.00 horas, en la taquilla del Centro Niemeyer y la web minalongo.com

Mina Longo revivirá los grandes éxitos de Rocío Dúrcal en Avilés

