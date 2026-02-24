Mina Longo revivirá los grandes éxitos de Rocío Dúrcal en Avilés

La artista Mina Longo presentará en Avilés, en el Centro Niemeyer, su concierto tributo a Rocío Dúrcal. La cita tendrá lugar el domingo 7 de junio de 2026, a las 19.00 horas.

El espectáculo llega a la ciudad tras el éxito cosechado en el Teatro Jovellanos de Gijón, donde el concierto colgó el cartel de "sold out" y el público respondió con una ovación cerrada, confirmando la gran acogida de este emotivo tributo.

"La inconfundible voz de Mina Longo, una intérprete que captura la esencia y el alma de Rocío Dúrcal, estará acompañada por una banda de músicos excepcionales y la majestuosidad de los mariachis. Juntos darán vida a un espectáculo lleno de emoción, elegancia y respeto por el legado de una de las artistas más queridas del mundo hispanohablante", según los organizadores.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves, a las 11.00 horas, en la taquilla del Centro Niemeyer y la web minalongo.com