Nuevo rifirrafe entre gobierno y oposición a cuenta del Avilés: el PP denuncia que el gobierno pretende "vaciar" de contenido el pleno para dar explicaciones sobre las relaciones con el club

El Partido Popular de Avilés ha denunciado la "maniobra de distracción" del gobierno local para eludir sus responsabilidades en el Pleno extraordinario solicitado por la formación popular para conocer en qué estado se encuentran las relaciones institucionales con el Real Avilés. El objetivo de la sesión que se celebra este jueves es clarificar la situación jurídica del estadio municipal y los compromisos económicos vinculados al club blanquiazul, un asunto que, a ojos de la portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, "el ejecutivo pretende ahora convertir en una votación técnica para evitar dar la cara".

“Lo que el PP pidió fue muy claro: que el gobierno venga al Pleno y explique. Lo que pretenden ahora es que el Pleno vote si más adelante se habla del asunto. Es un intento evidente de ganar tiempo y evitar dar explicaciones inmediatas”, aseveró Llamazares.

“Secuestran el Ayuntamiento y secuestran la ciudad”

Desde el Grupo Popular denuncian que este bloqueo es el síntoma de una forma de gobernar que confunde lo público con lo privado. “Este gobierno tiene secuestrado el Ayuntamiento y secuestrada la ciudad; actúan como si Avilés fuera suya”, abundó Llamazares.

La portavoz denunció asimismo que es evidente que, de manera cada vez más frecuente, "no convocan las comisiones obligatorias, ocultan información e impiden el acceso a multitud de expedientes que la oposición debe reclamar en varias ocasiones". “Llevan más de 25 años sin dar la cara y sin explicar qué misterio hay en torno al Real Avilés. Es evidente que siguen sin querer hacerlo y utilizan todas las artimañas a su alcance. ¿Qué ocultan?”, se pregunta la líder popular.

Comparecer no es pedir permiso

El PP solicitó esta sesión extraordinaria al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local. Sin embargo, el informe de Secretaría ha transformado la petición de comparecencia en una votación previa que retrasaría el debate real.

“Es como si convocas una rueda de prensa y lo primero que hacen es votar si se permite celebrarla dentro de dos meses. Es absurdo”, critica Llamazares. “Comparecer es venir y explicar. No pedimos permiso para que la oposición ejerza su labor. Pedimos que el Gobierno rinda cuentas ante los ciudadanos de forma inmediata”.

Firmeza ante el bloqueo institucional

El Partido Popular ya ha anunciado la presentación de un recurso contra la convocatoria actual y advierte que no descarta acudir a los tribunales si se mantiene esta interpretación restrictiva que vulnera los derechos de representación.

“El Pleno no es del equipo de gobierno, es el máximo órgano de representación de la ciudad. No vamos a permitir que se vacíe el control político cuando están en juego la legalidad y el dinero de todos los avilesinos por más que lo intenten”, concluye Esther Llamazares.