El "oro blanco" del Nalón vuelve a las mesas de Asturias este fin de semana: "Es patrimonio del alma"
"Este festival pone en el escaparate nuestra hospitalidad", destaca el regidor local José Manuel Lozano en la puesta de largo de la principal cita gastronómica de la región en torno a la angula, este fin de semana, en Soto del Barco
"Hoy le canto a vuestra gente, a los anguleros que desafían al frío y a las guisanderas que mantienen vivo un saber que es patrimonio del alma". Así, como si de una de sus canciones se tratase, el artista cántabro Nando Agüeros dio el pistoletazo de salida a la trigésima novena edición de una de las citas más importantes en Soto del Barco, su festival de la angula. En esta edición, que se celebra durante este fin de semana, participan cuatro restaurantes que "podrán en el escaparate nuestra hospitalidad", como ahondó José Manuel Lozano, alcalde del concejo. El festival está marcado por la polémica en torno a la pesca de la angula, algo que defendió tanto el regidor sotobarquense como Marcelino Marcos Líndez, consejero de Medio Rural y Política Agraria.
"No he traído la guitarra, pero tengo el corazón encendido por ser vuestro pregonero", señaló Agüeros que, durante su intervención, realizó diferentes alusiones a la unión entre Asturias y Cantabria. "Siento míos los sonidos que escuché desde la niñez, como el roncón de la gaita antes de una tonada", apuntó el cántabro, popular por su tema "Viento del Norte", quien destacó que la angula "no solo es algo que se come, también se celebra". "Haced que estos tres días sean una canción de alegría", deseó el cantante, quien aseguró irse "con la maleta llena de cariño y el sabor de vuestro mar".
Lozano quiso poner en valor la importancia de la angula para un concejo como Soto del Barco. "Es una parte esencial de nuestra identidad; hablar de angula es hablar de tradición y esfuerzo colectivo", afirmó el alcalde, que hizo mención a la polémica en torno al "oro blanco". "Los directores generales de pesca consiguieron que el sentido común prevaleciese. Es una realidad que se pesca menos, pero en Asturias llevamos tiempo con medidas restrictivas", comentó el regidor, que cree que "la escasez no es por la sobrepesca, hay otros factores que influyen". "Las medidas protectoras deben venir desde la Unión Europea, para que afecten a todos y salvaguarden los derechos de los pescadores", reivindicó el regidor, quien ensalzó el festival local, por ser "un escaparate para nuestra hospitalidad. En un momento donde los pequeños municipios afrontamos grandes desafíos, este tipo de eventos cogen más relevancia", aseveró.
"Cuando hablemos de pesca se tiene que hacer de manera equilibrada y coherente. Las decisiones tienes que ser de la Unión Europea, velando porque no se perjudique al sector", insistió Marcos Líndez, que mencionó igualmente el trabajo que se realiza a pie de los fogones. "No solo es el producto, si no el trabajo de los profesionales. Asturias no se puede permitir perder la gastronomía y los productos de calidad de los que presume", incidió. Juan Cofiño, presidente de la Junta, quien puso a la angula como "una de nuestras especies singulares más potente" y la calificó como "un argumento gastronómico potentísimo".
