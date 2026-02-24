El ovetense Rubén Freire se corona como el mejor cortador de jamón en Salenor: "Es un chute de energía positiva"

El ovetense Rubén Freire ha sido el ganador del concurso de cortadores de jamón Corjamón celebrado este martes en el Salón de la Alimentación y Equipamientos del Norte, Salenor, en el pabellón de La Magdalena. "Es un orgullo y reto personal haber conseguido este primer premio por segunda vez, para mí era importante tras una mala racha, esto supone un chute de energía positiva", celebró el cortador ovetense que habló de "constancia, práctica e interés en mejorar" como claves del éxito en un concurso en el que compitió con otros siete cortadores, tres asturianos y otros cuatro de Valladolid, Benidorm, Jaén y Salamanca. El segundo clasificado fue Abel Saavedra y el tercero, el vallisoletano de Arroyo de la Encomienda Pedro Ortega.

El concurso comenzó puntual. Los ocho participantes tenían que enfrentarse a cuatro pruebas. La primera, a modo de preparativos pero también puntuable, se centró en el limpiado y pulido del jamón Mangalica antes de proceder al cortado en lonchas de cada pieza, que oscilaban entre ocho y nueve kilos cada uno. David Fernández era el maestro de ceremonias. Presentó a los participantes: a los asturianos Toño Fernández, Abel Saavedra, Rubén Freire García y Toño Morán, al valenciano de Benidorm José Antonio López, al jienense de Úbeda Juanjo Ortiz, al salmantino de La Alberca Álex Martín y al vallisoletano Pedro Ortega.

Ya todos en sus puestos comenzaron a "limpiar" el jamón. Una vez superada esa prueba, comenzó quizá la más complicada: intentar realizar una tapa que pesara 85 gramos. Los cortadores se ajustaron lo máximo posible a ese peso en el que tenían que tener en cuenta que cada loncha debería contar con su parte de tocino. Y así lo hicieron los ocho en una dura competición. La tercera prueba era de velocidad, tenían que cortar la mayor cantidad de jamón posible y "cortarlo bien, no de cualquier manera". No hubo problemas por ese matiz que tenían que desarrollar en tres minutos.

EN IMÁGENES: El concurso "CorJamón" en Salenor / Luisma Murias

La cuarta y última era la más creativa, para demostrar así la versatilidad del jamón y maridaje con otros productos, como apuntó el jurado primero y David Fernández, ya en pleno concurso. Y así, manos a la obra, crearon piezas en las que incorporaron el jamón Mangalica a platos con queso de cabra, crujiente, aguacate, mango, berenjena, Foccacia, pan Bao e incluso tostas de jamón con diversos elementos. Llegaron además a proponer que alguna que otra tapa maridaba a la perfección con vinos de tipo Godello o Albariño.

Los cuatro representantes asturianos en Corjamón reflexionaban antes del concurso sobre las claves a tener en cuenta para ser un buen cortador de jamón. Hablaron de contar "con buena herramienta, con un cuchillo bien afilado", pero no solo eso, destacaron además que un "buen jamón" es clave para acometer un buen corte que se ha de sumar a la experiencia, a la formación y a la paciencia, "que es fundamental", reflexionaron los cuatro, especialistas en cortar lonchas "de bocado".

Mientras el jurado deliberaba, los cortadores recogieron sus herramientas a la espera del resultado no sin antes destacaran la profesionalidad y "buen nivel" de los ocho participantes. David Fernández se subió de nuevo al escenario para anunciar el podio. Una vez resuelta la incertidumbre, Rubén Freire celebró su premio cortando un jamón de Monte Nevado y posando con su galardón.