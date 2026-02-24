El PP expulsará a los tres ediles de Gozón que abandonaron el partido y se pasaron al grupo mixto

El PP expulsará a los tres ediles de Gozón que han decidido pasarse al grupo de los no adscritos para continuar en la Corporación municipal. ¿La razón? El incumplimiento de los estatutos del partido, más concretamente el artículo octavo que se refiere a la "Pérdida de la condición de afiliado". En su apartado "i", que reza de manera literal: "Por pasar a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto a los del Partido Popular, cualquiera que fuera su ámbito".

Así, la decisión de Florentino Cuétara y Patricia Suárez de renunciar a seguir formando parte del grupo municipal del partido el pasado viernes, junto a la de Jorge Calderón del pasado lunes, ha extinguido su relación con el partido más votado en las últimas elecciones municipales Gozón.

Trayectoria de los concejales salientes

Florentino Cuétara no es nuevo en la política municipal. Ya había sido concejal en otra etapa, cuando el PP gobernaba en el municipio. Llegó a ser vocal delegado de la Mancomunidad Cabo Peñas y ejerció además como concejal de Seguridad y de Personal y Compras. Tras un tiempo alejado de la primera línea política gozoniega, volvió a ser edil tras las elecciones de mayo de 2023 asumiendo las labores de portavoz en dos ocasiones, desde la dimisión del candidato, Ramón Braña, y hasta que el partido designó a Cristino González, y después de la renuncia de este.

Por su parte, Patricia Suárez y Jorge Calderón se habían estrenado este mandato en las filas populares. Patricia Suárez fue la número 3 de la lista y comenzó el mandato tras la sesión de investidura, mientras que Jorge Calderón asumió el cargo de edil tras la dimisión de Braña en mayo de 2024.

El futuro del Grupo Popular en el Pleno

El Pleno mensual de Gozón será este miércoles a las 19.00 horas. Uno de los asuntos que se tratarán será la renuncia de los tres ediles del PP y su paso al grupo de no adscritos. Si bien este asunto no figura expresamente en el orden del día, sí será al menos mencionado dadas las dimisiones presentadas en los últimos días. Será además una jornada diferente para el PP, ya que Florentino Cuétara no ejercerá de portavoz al renunciar a continuar en el grupo municipal.

La incógnita está en quién tomará las riendas de ese cargo en las filas populares. Por orden de lista, la encargada de esa labor sería María Jesús Fernández (número 4 en la candidatura de 2023), aunque cabe también la posibilidad de que esa responsabilidad caiga en los otros tres ediles que le quedan al PP: Sergio Heres, María Ángeles Ochoa o Adelaida Velarde. Esta última fue concejala popular en otra etapa y es la que mayor experiencia municipal tiene, pese a ser la última incorporada este mandato tras la dimisión de Cristino González.

Noticias relacionadas

Otros asuntos del Pleno: Urbanismo y Toponimia

El Pleno debatirá la adecuación de tres edificios para uso hostelero y aparcamiento subterráneo en la calle La Riba número 1 y en la Travesía Eulogio Varela número 5-7 de Luanco. También se ha incorporado un estudio de detalle sobre la urbanización La Quinta, en Santana (Luanco), además de una petición a la Junta de Toponimia del Principado de Asturias para solicitar el cambio de nombre de "Ferriru" a "Ferrero" tras una reclamación vecinal.