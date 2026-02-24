El presidente del Puerto de Avilés a los estibadores en huelga: "No podemos obligar a las empresas a contratar por el Centro Portuario de Empleo"

“El Puerto no puede obligar a las empresas estibadoras a mantener una relación laboral con el personal de estiba a través del Centro Portuario de Empleo puesto que, según trasladan, no está dando los resultados esperados en cuanto a competitividad y eficacia". Así lo asegura el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, tras mantener una reunión con representantes de los estibadores locales, en huelga desde el día 16 de febrero. “No hay ninguna razón que justifique que estemos en una situación ya cercana a las dos semanas de huelga y sin visos de solución debido a una petición sindical que no es negociable (continuidad del Centro Portuario de Empleo)”, ahonda Rodríguez Vega. Por su parte, en caso de seguir sin avances, los estibadores amenazan con prolongar su huelga y extenderla también a los fines de semana.

Los profesionales de la estiba en Avilés comenzaron su huelga el 16 de febrero. Su principal demanda es que no se liquide el Centro Portuario de Empleo (CPE), la bolsa de trabajo de la que tiran las cinco consignatarias que operan en el Puerto para desarrollar sus labores, al entender que su disolución conllevaría un deterioro de sus condiciones laborales. Desde entonces, de lunes a viernes han hecho paros intermitentes: una hora de trabajo y otra de huelga, y así sucesivamente. Por el momento, los trabajadores aseguran que no ha habido ningún avance en la negociación con las empresas, y ante esta situación plantean ahora la posibilidad de hacer indefinida la huelga, eso sí, siempre de manera intermitente.

En esta situación llegaron a la reunión con la Autoridad Portuaria de este martes. "La decisión de las empresas de no querer mantener una relación con el CPE es una decisión legítima de las empresas; ahora bien, no puede generar precariedad laboral ni pérdida de derechos para la parte social. La estiba es un eslabón imprescindible para sostener los volúmenes de tráfico del Puerto de Avilés y el ciclo productivo de las industrias de nuestro entorno”, defiende Rodríguez Vega, quien también aseguró que “la actividad portuaria está garantizada y el empleo de los trabajadores también. Asistimos a un cambio organizativo que no va a repercutir ni en el volumen de mercancías, ni en la operativa, ni en nuestro objetivo de crecimiento”.

En opinión del presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés “no hay ninguna razón que justifique que estemos en una situación ya cercana a las dos semanas de huelga y sin visos de solución debido a una petición sindical que no es negociable (continuidad del Centro Portuario de Empleo)”. Rodríguez Vega insistió también en que la posición de las empresas de querer liquidar el CPE “es legítima y está jurídicamente respaldada”. Explicó también que son las empresas “las que toman la decisión y eso no es algo negociable”. Sí considera negociables “las garantías para los trabajadores afectados” y aseguró que “corresponde a las empresas presentar una propuesta responsable, a la altura de las circunstancias y cuanto antes para incorporar a todos los estibadores en sus plantillas”. El objetivo final, resaltó Rodríguez Vega, es “avanzar en la solución del conflicto y en la recuperación de la normalidad”.

En el encuentro de este martes, los trabajadores manifestaron a Rodríguez Vega sus dudas sobre el cumplimiento de las condiciones laborales de las consignatarias y aseguraron que, actualmente, la única vía para finalizar la huelga es "paralizar el proceso de disolución del CPE y sentar las bases para un modelo que dé estabilidad a todas las partes implicadas".

Reuniones con trabajadores y empresas

Desde el Puerto aseguran que a lo largo de estos días, su presidente, Santiago Rodríguez Vega; el director, Ramón Muñoz-Calero García, y el jefe de Operaciones, Manuel Echeverría Suárez, han mantenido diversas reuniones para, por un lado, instar a las empresas a garantizar al el mantenimiento del empleo y los derechos laborales, y, por otro, llamar al SEPRA (Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias) a desconvocar los paros, ya que “las empresas están en su derecho a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés y cuentan con el amparo para ello de la normativa española y europea, ratificada por la sentencia del Tribunal Supremo del 5 de junio del año pasado”. La sentencia, explican, confirma el encaje del modelo español de prestación de los servicios de estiba con la normativa europea que en 2014 planteó adaptar el modelo de relaciones laborales de la estiba español a la libre competencia y a la flexibilización del mercado. Esta adaptación se formalizó en el V Acuerdo Marco de la Estiba firmado en 2022 por patronal y sindicatos y actualmente prorrogado hasta diciembre de 2031. Este acuerdo, añaden, reconoce a las empresas estibadoras la posibilidad de disolver los centros portuarios de empleo siempre y cuando se garantice la adscripción de los trabajadores a las diferentes compañías que operan, en este caso, en el Puerto de Avilés.