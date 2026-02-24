El sindicato Avanza denuncia que el Ayuntamiento no ha recibido el informe de la revisión de la RPT contratado en 2022

El sindicato Avanza denuncia que el Ayuntamiento aún no ha recibido el informe de revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio contratada en 2022. La central señala que este estudio, según sus datos licitado en enero de 2022 por 80.000 euros y adjudicado en mayo de ese mismo año a la empresa CIEM por valor de 58.024 euros -iva excluido-, no obra en el expediente cuatro año después de su inicio.

"Si alguien le toma el pelo al Ayuntamiento, debería implicar consecuencias; si es el Ayuntamiento el que le toma el pelo a la plantilla, sería un error superlativo y algo inmerecido; y si se lo toma a los sindicatos, sría algo totalmente reprobable", advierten desde Avanza, que también apuntan hacia la oposición: "¿No tiene nada que decir sobre esas prácticas?