El albergue de animales comarcal de Avilés tendrá espacio para gatos y capacidad para ampliar los boxes para perros

El Albergue Refugio de Animales (ARA) del consorcio liderado por Avilés tendrá espacio para gatos y también la posibilidad de aumentar los boxes para perros. Así lo manifiestan fuentes municipales de Avilés, concejo que ostenta la presidencia del consorcio que gestiona la instalación, en manos del concejal Pelayo García. Estas declaraciones llegan después de que la concejala de Grao, Cristina Coalla, advirtiese que éstas eran dos carencias del proyecto.

Según explican las mismas fuentes municipales avilesinas, según una estimación hecha por cada uno de los concejos que integran el ARA, los trece concejos suman en total un centenar de perros abandonados bajo custodia. "Según los cálculos más conservadores, en el albergue proyectado habrá espacio para 140 canes", apuntan estas fuentes que, además, sostienen que sería relativamente sencillo aumentar la capacidad de la instalación si fuese necesario pues, explican, se trata de una construcción modular fácilmente ampliable.

Además, desde el Ayuntamiento de Avilés también afirman que el ARA dispondrá de espacio para la guarda y cuidado de gatos abandonados, aunque no especifican la capacidad que habrá para felinos. Otros integrantes del consorcio afirman que la inclusión de los mininos se valoró en la reunión de la pasada primavera y que fue ampliamente aceptada por los miembros.

El proyecto inicial del ARA, que no hay previsión de modificar, cuenta con un edificio de servicios generales y administrativos, con salón de actos institucionales, áreas logísticas y zona de recepción donde, por ejemplo, se efectuarán visitas escolares; así como un área clínica para la revisión y tratamiento de los animales, en la que habrá, entre otros, sala de consulta, quirófano, sala de rayos X o área de hospitalización. Todo ello estará alojado en un edificio que se ubicará en el extremo norte de la parcela y tendrá una superficie de 338 metros cuadrados. También contará con un inmueble para cuarentenas y maternidad, en el que se instalará una zona de cocina para la preparación de alimentos de los animales. Todo ello se ubicará en un edificio prefabricado de 20x21 metros de planta. Las instalaciones contarán también con un módulo de larga estancia, para el que se han proyectado dos edificios para canes. El primero tendrá capacidad para 40 boxes y el segundo para 20. También se construirá un aparcamiento para el personal del centro y otro para los visitantes.

La previsión es que las obras, que se desarrollarán en una finca de Cuero, en Candamo, comiencen la semana que viene y serán abordadas por la empresa pública Tragsa. El plazo de ejecución de los trabajos es de 12 meses. Además, el Principado deberá asumir las obras de los accesos.

El consorcio del ARA está integrado por trece concejos con los siguientes porcentajes de participación: Avilés el 42,69%, Castrillón el 12,22%, Corvera el 8,52%, Villaviciosa el 7,94%, Llanera el 7,51%, Gozón el 5,64%, Grado el 5,32%, Pravia el 4,38 %, Soto del Barco el 2,09%, Candamo el 1,08%, Muros de Nalón el 1,04 %, Las Regueras el 1,01% e Illas el 0,56%.

Dudas sobre el espacio

Por su parte, Alejandra Mier, directora de la Fundación Protectora de Animales, tiene dudas de la capacidad del ARA. "Creo que la estimación hecha es demasiado optimista. La experiencia me dice que el número de perros por cada canil muchas veces no puede ser de más de uno, ya que se trata de animales con problemas que no están en situación de convivir con otros", apunta la experta, que ve escasa esas 140 plazas y que también afirma que recientemente ha recibido el interés de algún concejo integrante del consorcio por contar con los servicios de su fundación para el alojamiento de animales abandonados.