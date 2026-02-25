Alejandro Villa eleva la merluza de la Rula de Avilés a estrella gastronómica en Salenor: "Puede ser mucho mejor que un buen virrey"

"Vamos a darle un poco de promoción a la merluza de la Rula de Avilés, que no se le da el valor que tiene". Ese es el principal objetivo del último show cooking del Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, Salenor, de este año, una cita que volvió a reunir a profesionales y amantes de la gastronomía en torno al producto local y a la excelencia culinaria. El encargado de realizarlo fue el chef del restaurante Pandora, Alejandro Villa, cuya carta destaca por el cuidado del producto marino.

La merluza es un producto que está "infravalorado, pero solo para algunos. Los que la tenemos en cuenta, y sobre todo la nuestra, la de la Rula de Avilés, sabemos que hablamos de gran calidad y a mí me encanta", asegura Villa mientras empieza a preparar el primer plato de su presentación.

"Se trata de una croqueta igual a un plato que aprendí a hacer mientras estaba en el País Vasco, que se llama merluza a la cosquera. Por encima lleva una cococha, como si fuera un nigiri", explica. Además, destaca que "muchas veces una buena merluza es mejor que un buen virrey". Esto, agrega, siempre y cuando "el cocinero sepa tratarla y darle valor a este producto tan nuestro y tan subestimado". Para Villa, la clave no está solo en la calidad del pescado, sino en el conocimiento y el respeto con el que se trabaja.

Otra de las ventajas de este pescado es que "es bastante económico, por eso deberíamos tirar un poco más de él", por no hablar de que "es muy buena para la salud". "A veces es importante mirar para casa y aprovechar el producto que nos trae la Rula de nuestra ciudad, es de agradecer que sea de tan buena calidad, siempre excepcional", añade.

Y es que además, "tenemos la buena suerte de que casi todo de la merluza se puede aprovechar": desde los lomos hasta las cocochas, pasando por el cogote y las espinas para caldos, este pescado ofrece múltiples posibilidades en cocina, reduciendo el desperdicio, indicó el chef de "El Café de Pandora".

El segundo plato es una "faba verde de mi casa, la faba que cocina mi abuela", hechas con el cogote de la merluza junto con un trozo del pescado. Con esta receta, Villa rindió homenaje a la cocina familiar y a la tradición asturiana. Por último, los asistentes pudieron degustar una merluza confitada con pilpil, un cierre que puso en valor la textura delicada del pescado y la intensidad de una salsa clásica elaborada a partir de su propia gelatina.