El Ayuntamiento de Avilés explica el cambio de postura sobre la comparecencia de la Alcaldesa en la Junta: "Supone una renuncia expresa a la autonomía local"

"La comparecencia de la alcaldesa de Avilés a la Junta General del Principado de Asturias supone una renuncia expresa a la autonomía local del Ayuntamiento de Avilés". Con estas palabras argumenta el gobierno local el cambio radical de postura sobre la comparecencia de Mariví Monteserín en la comisión de Hacienda para dar cuenta del informe de los reparos de la Sindicatura de Cuentas al "Informe definitivo de fiscalización financiera y de cumplimiento del Ayuntamiento de Avilés" del ejercicio 2022.

Fue el PP quien pidió la comparecencia de Monteserín en la Junta, junto al Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, para que ambos explicasen los reparos puestos por la Sindicatura de Cuentas al análisis de fiscalización financiera de Avilés en 2022, en el ente advierte, entre otros temas, de una sobrevaloración del inmovilizado material de al menos 18 millones de euros; deficiencias en el inventario; excesiva temporalidad en la plantilla (el estudio data de antes de los últimos procesos de estabilización); la predominación y alta reiteración de la mayoría de subvenciones nominativas; o la catalogación de patrocinios que, a juicio del ente, encajarían mejor como subvención.

La comparecencia estaba marcada para el pasado día 19 de febrero. La fecha se hizo pública el día 9, y un día después desde el Ayuntamiento se aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que Monteserín iba a comparecer en la Junta. Finalmente no lo hizo. PP, Foro y Vox denunciaron hoy que el día 6 de febrero la Alcaldesa había alegado formalmente que le era imposible acudir por cuestiones de agenda. Monteserín transmitió entonces en qué fechas podría acudir a la Junta, y se concretó que sería entonces el día 27 de febrero cuando la regidora daría explicaciones sobre el citado informe.

Pero no habrá comparecencia. Este miércoles se ha difundido desde el gobierno local un comunicado en el que se explica que el pasado viernes, Monteserín "remitió su agradecimiento por esta invitación (a comparecer en la comisión de Hacienda de la Junta) y les transmitió su decisión de no asistir a dicha comparecencia, cuya presencia no es obligatoria por la normativa de aplicación, porque como Alcaldesa de Avilés defiende el principio de autonomía local que la Constitución otorga a las entidades locales".

La argumentación que aportan desde el gobierno local es la siguiente: "La autonomía de los gobiernos locales no puede estar subordinada a otras administraciones y, por tanto, éstas no pueden inferir ni subordinar a los gobiernos locales a presentarse ante sus órganos de representación para justificar cómo gestionan su autonomía financiera. A su vez, los gobiernos locales deben actuar siempre respetando y aplicando su propia autonomía para que esta sea real y efectiva. La comparecencia de la alcaldesa de Avilés a la Junta General del Principado de Asturias supone una renuncia expresa a la autonomía local del Ayuntamiento de Avilés".

Asimismo, desde el gobierno local aseguran que reconocen "la gran labor que desempeña la Sindicatura de Cuentas en la fiscalización del cumplimiento financiero de las entidades locales". "Pese a que el informe de la Sindicatura dice expresamente que 'las áreas relativas a la consolidación, inmovilizado no financiero y endeudamiento financiero de las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo', este Ayuntamiento siempre incorpora con plena diligencia todas las recomendaciones que la Sindicatura refleja en sus informes con apreciaciones sobre la realidad financiera y patrimonial de nuestro Ayuntamiento con el fin de mejorar cada día en la pulcritud, transparencia y la estricta interpretación de la normativa económica, financiera, contable y patrimonial", concluye el comunicado.